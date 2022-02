Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Microsoft heeft een eerste premature versie van de vernieuwde, webgebaseerde Microsoft Defender-app vrijgegeven. De previewversie van de vernieuwde Microsoft Defender voor Windows 10 en Windows 11 stond al een tijdje klaar in de officiële Microsoft-shop, maar tot op heden konden enkel werknemers van de softwarereus al aan de slag gaan met de app. Nu is Windows Latest er ook in geslaagd om de preview te pakken te krijgen. Die is voorlopig alleen maar actief voor Windows-gebruikers die in de Verenigde Staten wonen, dus wij moeten nog even geduld hebben.

Windows Latest merkt op dat veel functies voorlopig nog zijn uitgeschakeld. Die zullen waarschijnlijk pas geactiveerd worden wanneer Microsoft de previewversie uitrolt voor het Windows Insiders-publiek, wat vermoedelijk zeer binnenkort zal gebeuren. De previewversie geeft al wel een inzicht in hoe de interface van de webgebaseerde Microsoft Defender eruit moet zien.

Geen vervanging voor Windows Defender

De webversie van Microsoft Defender is in essentie een dashboard dat de belangrijkste beveiligingsinstellingen voor je Windows-laptop bundelt. In de omschrijving van de Microsoft Store lezen we dat de app je een gevoel van rust en controle over de beveiliging van je apparaten moet geven. Je zal er ook meer kunnen onderbrengen dan pc’s. Microsoft Defender zal ook beschikbaar zijn voor Android, iOS en macOS. Je kan verschillende apparaten toevoegen aan eenzelfde account en dat delen met verschillende gebruikers aan de hand van QR-uitnodigingen. De app biedt een uniforme cross-platformervaring, al zal de Windows-versie wellicht de meest uitgebreide features krijgen.

Microsoft Defender toont of je apparaten goed beveiligd zijn. Image Credit: Microsoft

Let op: Microsoft Defender is niet bedoeld om het vaste Windows Defender-antivirusprogramma te gaan vervangen. In het dashboard kan je wel potentiële bedreigingen in de gaten houden, maar de applicatie biedt geen actieve bescherming tegen malware en andere virussen. Daarvoor heb je dus nog wel steeds een antivirusprogramma nodig. Dat kan Windows Defender zijn, door AV-Test uitgeroepen als beste antivirus voor Windows, of een andere.

Omdat Microsoft Defender nog het hele bèta-testproces moet doorlopen is er nog geen releasedatum voor het bredere publiek bekend. Wat is jouw eerste indruk van de webversie? Laat het ons weten in de reacties.