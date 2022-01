Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

De update voor Windows 11 die in februari zal verschijnen brengt eindelijk Android-apps mee. Benieuwd?

In februari komt de eerste grote update voor Windows 11 eraan. Er wordt door velen al lang naar uitgekeken en volgende maand is het zover: Windows 11 krijgt de eerder aangekondigde ondersteuning voor Android-apps. De nieuwe update brengt ook een eenvoudige manier om je scherm te delen met anderen en meer.

In een nieuwe blogpost beschrijft Panos Pany, Chief Product Officer, hoe de pc een nieuw tijdperk ingaat. Windows 11 heeft volgens hem een grote positieve impact gehad op de manier waarop mensen thuis kunnen werken. Zijn besturingssysteem helpt en Microsoft wil er alleen maar verder op bouwen.

Een van die bouwstenen is het aanbod Android-apps in Windows. Daarmee zal het mogelijk zijn om alles wat je op je smartphone doet, uit te voeren vanop je pc. Het was al mogelijk om er gebruik van te maken via Windows Insider of een andere omweg, maar nu komt de feature dus officieel naar je toestel.

Nieuw uiterlijk

Verder werkt Microsoft voortdurend aan nieuwe eigen apps. Zo krijgt binnenkort Notepad een make-over en is er ook aangekondigd dat Windows 11 een splinternieuwe mediaplayer zal krijgen. Sinds deze week is het ook duidelijk dat de techgigant werkt aan een gratis alternatief voor de Windows Mail-app die meer in lijn zal liggen met Outlook.