Een fout in Windows 11 veroorzaakt problemen bij sommige HDR-schermen. Microsoft komt pas eind januari met een oplossing.

Door een bug in het nieuwste besturingssysteem van Microsoft kunnen kleuren niet goed worden weergegeven, wanneer beelden op een display met high dynamic range (HDR) getoond worden. “Een beperkt aantal beeldbewerkingsprogramma’s geven kleuren in Windows 11 niet goed weer bij HDR-schermen”, aldus Microsoft. “Dat gebeurt het meeste bij de kleur wit, die door een miscommunicatie tussen Windows 11 en HDR-functionaliteit als een felgeel of zelfs een andere kleur getoond kan worden.”

Niet alle HDR-schermen problematisch

Voorlopig is het nog onduidelijk wat precies de schaal is van het probleem. Lang niet alle monitoren die HDR ondersteunen zouden er last van hebben, en ook niet alle beeldbewerkingsprogramma’s. Microsoft neemt het probleem dus serieus, maar echt urgent lijkt het issue nu ook weer niet. Een patch die het probleem de wereld uithelpt, kunnen gebruikers pas eind januari verwachten, zo laat de techreus weten.

In de tussentijd kunnen Windows 11-gebruikers die tegen het euvel aanlopen zich beroepen op een hulppagina met tips om het probleem te vermijden of sterk te reduceren.