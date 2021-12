Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Vangen we straks al een glimp op van de OnePlus 10? Het Chinese smartphonemerk lijkt ons niet heel lang meer in spanning te gaan houden. Het zou zomaar kunnen dat we de OnePlus 10 al in januari te zien krijgen. “OnePlus 10 Pro, ik zie je in januari”, schreef oprichter en CEO Pete Lau op het Chinese socialmediaplatform Weibo, zo merkte Gizmodo op.

Als de chinezen hun nieuwe toestel effectief al in januari onthullen, dan breken ze daarmee met de traditionele planning van het merk. De voorbije jaren heeft OnePlus zijn vlaggenschepen steeds in maart of april gepresenteerd. Doorgaans was dat telkens vlak na het debuut van de nieuwste Samsung Galaxy S.

Nog volgens de verwachtingen zou OnePlus dit keer maar één toestel onthullen, in de plaats van de gewoonlijke marktstrategie, met een basis- en Pro-model. In het verleden kregen de OnePlus-modellen een bijkomend T-model, maar die traditie stopte al bij de OnePlus 9 in 2021.

OnePlus 10 met Android 13

Lau gaf eerder al mee dat de OnePlus 10 een nieuw besturingssysteem krijgt dat Android 13 als basis heeft. Die lichtvoetige Android-versie wordt gedeeld met zustermerk Oppo. Dit jaar fusioneerden beiden merken helemaal, onder het dak van moederbedrijf BBK Electronics. OnePlus geldt nu als een submerk van Oppo.

Dankzij leakers hebben we al een glimp kunnen opvangen van de OnePlus 10, zij het via onofficiële renders. Het lijkt er alvast op dat het nieuwe vlaggenschip de Hasselblad-camera’s behoudt. Het display van 6,7 inch krijgt wellicht een QHD+-resolutie en een refresh rate van 120Hz. Tot slot bevestigde Lau eerder deze maand al dat het volgende toestel de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-chipset zal gebruiken. Het aftellen kan stilaan beginnen.