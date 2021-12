Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Windows Insider-release 22509 kan je in het nieuwe startmenu van Windows 11 meer gepinde apps laten zien, net als een groter aantal aanbevolen apps en bestanden. Het is wel nog geen terugkeer naar het startmenu naar Windows 10, waar diehard-gebruikers om blijven vragen. De kans dat Microsoft op die wensen ingaat, is gering. De hele opzet van Windows 11 is immers een minimalistisch design. Een druk startmenu met een kluwen van snelkoppelingen past niet in de nieuwe visie.

Credit: Microsoft

Insider-build experimenteert

De nieuwste Insider-release brengt ook enkele veelgevraagde tweaks terug. Zo is er bijvoorbeeld de terugkeer van de datum en het uur op de taakbalk van extra aangesloten beeldschermen. Die feature werd onverklaarbaar (en onbedoeld?) verwijderd uit Windows 11. Die aanpassingen komt vreemd genoeg ook al niet naar ieder Insider-lid. Het is best jammer dat Microsoft niet meer onderneemt op zijn taakbalk gebruiksvriendelijker te maken. Cleanere looks zijn leuk, maar veel Windows-gebruikers zullen het ermee eens zijn dat het lastiger navigeren is tegenover Windows 10.

De laatste Windows 11 Insider-build maakt de Edge-browser ook toegankelijker voor wie Narrator gebruikt (Windows’ ingebouwde schermlezer). Daarnaast zal Microsoft ook wat verouderde items uit het Configuratiescherm verhuizen naar het Instellingen-menu. Dat is dan weer een stap die we toejuichen. Ook Geavanceerde instellingen, zoals netwerkherkenning en het delen van bestanden en printers, krijgen een logischere plaats. Binnen de Instellingen zal je ook meer details te zien krijgen over je printers en scanners.