Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Microsoft heeft een nieuwe mediaspeler-app gelanceerd voor Windows 11. Die mediaspeler is vooralsnog alleen beschikbaar voor Windows Insiders in het Dev Channel maar is duidelijk al in een vrij volwassen fase beland. De applicatie gaat de bestaande Groove-app vervangen en Microsoft wil eerst extra feedback verzamelen om de multiplayer-app verder te kunnen uitbouwen.

Windows 11 Media Player App

Qua functies lijkt de Media Player App sterk op zijn voorganger. De applicatie speelt muziek en video’s af en laadt ook automatisch content in die op je pc staat. Je kan ook zelf bepalen uit welke mappen Media Player App zijn content mag halen.

Momenteel lijkt de applicatie nog sterkt gefocust op offline content en lijkt Media Player App sterk op iTunes of iets gelijkaardig. Een opvallende zet aangezien steeds meer mensen gebruikmaken van muziek- en videostreamingdiensten.