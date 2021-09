Op de hoogte blijven van onze nieuwste artikelen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke week onze beste artikelen in je mailbox. Schrijf mij in

Na een volledig jaar binnen te hebben gezeten zonder exotische plaatsen te hebben bezocht, begint het toch bij velen weer te kriebelen. Voor de mensen die niet enkel op reis gaan om leuke plaatsen te zien, maar ook nieuwe mensen te leren kennen kan dat extra verstikkend aanvoelen. Gelukkig geeft het internet ons veel opties om met elke hoek van de wereld in verbinding te staan. Ablo doet er nog een schepje bovenop en zorgt ervoor dat al jouw berichten automatisch worden vertaald. Zo kan je dus zonder problemen gesprekken voeren met mensen uit Rusland, Zuid-Korea of Thailand. Enkel de inhoud van die conversatie zal je natuurlijk nog wel zelf moeten voorzien. Wij tonen je hier alvast hoe je ermee aan de slag kan.

STAP 1 / Account aanmaken

Ga om te beginnen op zoek naar Ablo in de Google Play Store of Apple App Store. Zodra je de applicatie gedownload hebt, kan je ze openen om een profiel op te maken. Je kan alles verbinden met jouw Google-account om het opstellen makkelijker te maken. Tijdens het aanmaken van je profiel valt op dat het team achter Ablo inzet op moderatie van de mensen die ze toelaten op het platform. Je mag dus vertrouwen op een app vol gelijkgezinden.

Dankzij de leuke tips leer je soms kennis maken met de regio waar je naartoe vliegt.

STAP 2 / Chatten

Nadat je jouw lievelingsonderwerpen, zoals eten, reizen of muziek, hebt ingegeven en alle privacy-instellingen al dan niet hebt aangepast, is het tijd om met de app aan de slag te gaan. Je komt op een wereldkaart terecht waar je jouw reis kan starten. Je wordt naar een willekeurige gebruiker met dezelfde interesses getransporteerd, en kan dus overal in de wereld uitkomen. Tijdens je ‘vlucht’ naar je gesprekspartner krijg je handige informatie en leuke weetjes om je verder te helpen. Dan is het enkel een kwestie van een leuk gesprek aan te knopen. Als je een bericht ontvangt van jouw gesprekspartner, dan krijg je steeds de optie om het originele bericht te zien. De vertalingen zijn opmerkelijk nauwkeurig, maar natuurlijk nooit 100 procent feilloos, dus hou daar zeker rekening mee als je berichten opstelt.

Maak gebruik van de handige ijsbrekers om meteen een interessant gesprek te voeren.



STAP 3 / Video

Bij de standaard gespreksopties heb je ook de mogelijkheid om foto’s, video’s en GIF’s door te sturen. Naast de chatopties is er ook een videochat-optie verwerkt in Ablo. Zodra je meer dan twintig berichten naar je gesprekspartner hebt gestuurd, ontgrendel je de mogelijkheid om een videogesprek op te starten. Klik op de camera naast de verzend-knop en maak je verbinding met de andere kant van de wereld nog directer. Dit wordt niet vertaald, dus je bent dan volledig van je eigen taalvaardigheid afhankelijk.

Je kan je gesprekspartners ook cadeaus sturen om je gesprek wat kracht bij te zetten.



Ablo is een leuke manier om de wereld te verkennen en werkt volledig gratis. Er is wel een optie voorzien om jouw zoekopdrachten aan te passen en nauwkeuriger te maken aan de hand van coins die je kan kopen. De basisfunctionaliteiten van de app zijn echter volledig kosteloos.