Wil je meer privacy tijdens het surfen, dan is het installeren van Firefox (in plaats van Google Chrome) alvast een uitstekende eerste stap. Toch kan je nog veel meer doen dat dat. Er bestaan namelijk tal van handige add-ons die Firefox nog een stuk veiliger maken. We lichten graag vier add-ons toe die je privacy naar een hoger niveau tillen.

Ublock Origin

uBlockOrigin is een heel degelijke add-on die advertenties en trackers blokkeert. De applicatie is volledig open-source, wat altijd een groot voordeel is bij privacytools. Bovendien zit er ook geen winstbelang in. Er is dus ook geen “premium” versie en de organisatie achter de toepassing weigert zelfs donaties. De add-on is een waar lichtgewicht dat geen zware extra last op je computer legt. We hebben het hier uitdrukkelijk over Firefox, maar de extensie is ook beschikbaar voor Chrome, Edge, Opera en Safari. Met andere woorden: alle browsers. De extensie biedt geen overdreven toeters en bellen, waardoor hij eenvoudig in gebruik is. Per site kan je er ook voor kiezen om de extensie uit te schakelen. Zo kan je een site alsnog steunen door de advertenties weer te geven.

UBlock Origin is een open-source applicatie zonder winstoogmerk.

HTTPS everywhere

Tijdens het surfen is het altijd belangrijk om HTTPS-versies te gebruiken van websites in plaats van het verouderde (en onveilige) HTTP-protocol. Dit is voornamelijk belangrijk wanneer je gevoelige gegevens naar de website verstuurt, zoals betalingsgegevens of inloggegevens. HTTPS zorgt er ook voor dat mensen je netwerkverkeer niet kunnen afsnoepen, aangezien alles geëncrypteerd is. De add-on HTTPS Everywhere helpt je hierbij, want – waar mogelijk – word je automatisch doorgestuurd naar de HTTPS-versie van een site. Een kleine kanttekening: wanneer HTTPS niet ondersteund wordt door de server waar de website op geïnstalleerd staat, kan deze add-on helaas geen meerwaarde voor je berekenen. Toch is het een slim idee om de extensie te installeren, zodat je nooit meer vergeet om de HTTPS-versie van een website te raadplegen.

Zorg dat je – waar mogelijk – een HTTPS-verbinding gebruikt.

Decentraleyes

Heel wat sites gebruiken zogenaamde Content Delivery Networks (CDN’s) voor het ter beschikking stellen van bestanden. Het gaat dan bijvoorbeeld om codebestanden zoals jQuery, lettertypes (vaak Google Fonts), afbeeldingen en meer. Het probleem hierbij is dat je steeds terug verbinding maakt met die servers om die bestanden op te vragen. Die servers kunnen dus een aardig profiel opbouwen van alle websites die je bezoekt. Om dit tegen te gaan bouwt de add-on Decentraleyes een lokale bibliotheek van veelgebruikte bestanden op. We nemen even jQuery als voorbeeld, aangezien de meeste websites deze codebibliotheek gebruiken. Zonder Decentraleyes wordt jQuery steeds opgevraagd via een CDN server. Met Decentraleyes zal jQuery lokaal op je computer worden bewaard, waardoor je niet steeds opnieuw moet verbinden met de CDN server. Niet alleen een stuk beter qua privacy, maar het maakt je browser ook sneller. Er zijn namelijk minder server requests nodig. Decentraleyes is een van die add-ons die je simpelweg kan installeren en dan kan vergeten. Je hebt er namelijk zelf geen werk aan.

Decentraleyes geeft niet alleen je privacy een boost, maar ook je browsersnelheid.

ClearURL’s

Wellicht is het je al eens opgevallen: gigantische lange URL’s die bestaan uit nietszeggende letters en cijfers. Je ziet ze nogal vaak bij webshops of wanneer je op een link uit een nieuwsbrief hebt geklikt. Bijvoorbeeld: https://voorbeeld.be?utm_source=newsletter&id=883nKIIkfi93jO. Zo ‘nietszeggend’ zijn die zaken echter niet, want het geeft webmasters de mogelijkheid om gebruikers te tracken. Die tracking code heeft voor jou als gebruiker geen enkel voordeel, waardoor je ze gerust kan missen. De extensie ClearURLs houdt je URL’s proper door al deze nutteloze tracking code te verwijderen. Website zullen even goed werken, dus je hebt niets te verliezen door de add-on te installeren.