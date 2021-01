Tijd om over stappen naar Spotify, toch liever Apple Music, Deezer of Google Play Music? Met Soundiiz neem je al je afspeellijsten en muziek eenvoudig mee.

Ben je Spotify beu? Dat kan! Soms is het nodig om eens te veranderen. Dat geldt ook voor muziekstreamingdiensten. Er is vandaag de dag dan ook meer dan genoeg keuze, van Google Play Music over Deezer naar Tidal en Amazon Music. Overstappen is heel eenvoudig, zolang je maar de juiste applicatie gebruikt. De app stores bulken uit van de zogenaamde beste opties om je muziek over te zetten. Soundiiz is een van de weinige diensten die wel degelijk goed is.

Stap 1 / Webapp

Om te beginnen gaan we een account aanmaken op Soundiiz. Surf daarvoor naar Soundiiz.com. Je doet dat het beste op een computer of tablet. Klik linksboven op de knop Go to the app en maak een account aan. Zorg ervoor dat je het account bijhoudt, Soundiiz kan in de toekomst zeker nog van pas komen. Eens je het account hebt aangemaakt krijg je een vol dashboard te zien. Momenteel heeft Soundiiz nog geen data, maar daar kan snel verandering in komen. Links in de lange balk zie je alle mogelijke streamingdiensten of muziekplatformen die Soundiiz ondersteunt. Om tijd te besparen kan je nu al de relevante muziekdiensten aanmelden in Soundiiz. Klik daarvoor op bijvoorbeeld Spotify en zorg ervoor dat je aangemeld bent.

Het beste hulpmiddel.

Stap 2 / platform naar platform

Waar het echt om draait in deze workshop is de transfer van je gehele muziekbibliotheek op Spotify naar eender welke andere muziekstreamingdienst. Klik daarvoor in het middenmenu op de knop platform to platform. Je krijgt nu een melding dat het om een Premium feature gaat. Dat klopt, voor amper 3 euro ben je van al die zever af. Het gaat om een abonnement per maand, maar nadat je al je muziek hebt overgezet zeg je het abonnement gewoon op. In de volgende stap ga je bepalen vanuit welke muziekdienst je je muziek gaat halen en naar waar die mag overgezet worden. Maak je keuze en/of zorg dat je aangemeld bent indien nodig.

Spotify naar Apple of liever omgekeerd?

Stap 3 / wat wil je overzetten

In de derde stap geeft Soundiiz je de keuze om zelf te beslissen wat je wil overzetten. Voor het gemak kiezen we ervoor om alle afspeellijsten, albums, artiesten en nummers over te zetten. Klik op de vakjes zodat ze aangeduid (paars) worden en klik op confirm my selection.

Je hoeft in principe niet alles over te zetten.

Stap 4 / omgekeerd

Doe je het liever omgekeerd? Dat kan natuurlijk perfect! Soundiiz geeft je de mogelijkheid om voor diezelfde 3 euro te kiezen voor talloze tools & services. Indien je je abonnement actief laat zal de dienst er elke maand opnieuw voor zorgen dat alles gesynchroniseerd wordt. Het platform biedt ook opties om je muziekbibliotheek beter/overzichterlijker te maken.