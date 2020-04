Je smartphone kan geen goede foto’s nemen en de DSLR die je jaren geleden gekocht hebt is te oud en te groot om nog mee te slepen op vakantie. Compactcamera's bieden de ideale oplossing voor onderweg.

Smartphones zijn momenteel zonder twijfel de meeste gebruikte camera’s. Je hebt ze altijd bij je en ze passen zonder problemen in je broekzak of handtas (met enkele uitzonderingen). Toch loop je al snel tegen de beperkingen van deze multifunctionele toestellen aan. Ze missen bijvoorbeeld vaak een uitgebreide optische zoom, bewegende camera-onderdelen die voor een zoom-effect zorgen, en vertrouwen eerder op een digitale zoom. In dit laatste geval zal je al snel een verlies in kwaliteit merken en dat wil je natuurlijk niet. Op dat moment is het een goed idee om een compactcamera te overwegen, zo creëer je nieuwe opties op het vlak van fotografie.

De voordelen van een compactcamera

Een eerste voordeel van compactcamera’s, ook wel point-and-shoots genoemd, is dat ze enorm makkelijk zijn in gebruik, net zoals je smartphone. Ze hebben echter een pak meer mogelijkheden en leveren bijna altijd een betere beeldkwaliteit af dan je smartphone, zeker als je de beelden nog wil gaan bewerken of een keer wil afdrukken. Smartphonefoto’s kunnen er immers prachtig uitzien op je scherm, maar ze schalen niet altijd even goed als je ze gaat vergroten. Met een compactcamera kom je al veel verder. Een compactcamera is ook vele malen goedkoper en zijn er op het vlak van prijs/kwaliteit enorm goede koopjes te doen. Je aankoop is meteen ook de grootste investering, want je hoeft geen extra geld uit te geven aan lenzen. Hoogstens wil je een beschermend hoesje of extra batterij en natuurlijk heb je ook een geheugenkaart nodig. Wie dus meer wil dan een smartphone, maar geen zin heeft om een zware camera met zich mee te zeulen, doet een goede aankoop met een compactcamera. Bovendien geraakt je smartphonebatterij zo minder snel leeg!

Nadelen van de compactcamera

Waar een compactcamera veel voordelen kan hebben, zijn er ook enkele nadelen waarmee je rekening moet houden. Eerst en vooral moet je natuurlijk steeds een extra toestel meenemen, wat wil zeggen dat je het ook kan vergeten. In de praktijk is ons echter gebleken dat een compactcamera zo onopvallend is dat je soms zelfs niet weet dat je hem bij je hebt. Waar een compactcamera beter is dan een smartphone, is hij tegelijkertijd minder goed dan een DSLR of systeemcamera. Je zal je foto’s dus niet op posterformaat kunnen afdrukken en aan je muur hangen. Ook in situaties met weinig licht laat een compactcamera het al sneller afweten dan de twee bovenstaande. Wil je fotografie als een hobby uitbouwen, dan sla je de compactcamera dus best over, hoewel er premium exemplaren zijn zoals de Sony RX100 VII of Fujifilm X100F die op dat vlak absoluut wel hun mannetje kunnen staan.

Waar moet je op letten?

Als de voordelen belangrijker voor je zijn dan de nadelen, kan je tot de aankoop van een compactcamera overgaan, maar waar let je nu juist op? Het verschil tussen de verschillende modellen is ongetwijfeld de lens. De meeste exemplaren zijn voorzien van een zoomlens, zodat je dichtbij en veraf de beste beelden kan maken. Toch zijn er compactcamera’s die niet zoomen, zoals de Ricoh GR III. Het voordeel/nadeel hier is dat je creatief uit de hoek moet komen met je compositie. Op hetzelfde moment moet je kijken naar het maximale diafragma van je lens. Dit bepaalt immers hoe lichtsterk ze is. Een diafragma van f/1.8 tot f/2.8 (afhankelijk van hoe ver je zoomt) zoals die van de Canon G7 X is zeer lichtsterk, terwijl een diafragma van f/3.3 tot f/5.9 zoals dat van de Nikon Coolpix W150 een pak minder indrukwekkend is. Interne stabilisatie (IBIS) is ook altijd leuk om te hebben omdat je compactcamera’s veelal voor je uit houdt om een foto te nemen. Vind je het snel kunnen delen van beelden belangrijk? Dan is ingebouwde wifi- of bluetooth-connectiviteit en een goede app essentieel. Denk ten slotte ook nog eens na of je ook video’s wil maken en wat je daarvan verwacht op het vlak van kwaliteit. Full HD 1080p zorgt voor leuke beelden voor vrienden en familie, 4K is dan weer een stap in de professionele richting.

Sony RX100 VII

Als je budget onbeperkt is, dan is er maar één correcte keuze als je een goede compactcamera wil aanschaffen, namelijk de Sony RX100 VII. Met technologie die afkomstig is uit professionele camera’s zoals de Sony a9, is het namelijk enorm moeilijk om dit toestel te kloppen. De autofocus is zoveel keren beter dan wat je in andere compactcamera’s zal vinden en het volgen van je onderwerp was nog nooit zo eenvoudig. Gezichts- en zelfs oogdetectie is eveneens aanwezig voor een nog beter resultaat zonder extra inspanning. Wie wil kan video’s maken in 4K en je kan zelfs vloggen door het LCD-scherm omhoog te klappen. Uiteraard kan je zo ook selfies maken. Je zou het bovendien niet verwachten, maar er is zelfs een pop-up flitser aanwezig én een digitale zoeker. Dat is heel wat voor een camera van dit formaat. Al deze fotografische kracht komt natuurlijk wel met een hoog prijskaartje en de RX100 VII is dan ook niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig is dit ondertussen al het zevende model in de RX100-lijn en dat wil zeggen dat voorgaande modellen een pak goedkoper zijn geworden. Kan je het stellen met een minder uitgebreide autofocus, dan kan je beroep doen op de RX100 VI die toch al snel 300 euro goedkoper is. Oudere modellen zijn ook nog altijd te krijgen, zoals de RX100 III die voor ongeveer 500 euro op de kop kan tikken. Voor elk budget wat wils dus.

De RX100 VII steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit.

Prijs: 1299 euro

Website: www.sony.be

Eigenschappen: Ongeziene autofocus, gezicht- en oogdetectie, 4K video

Canon G7 X Mark III

Voor wie het allemaal wat minder mag zijn, is de Canon G7 X Mark III een zeer goede optie. Met zijn 20 megapixels en ingebouwde beeldstabilisatie, zal hij steeds opnieuw voor prachtige beelden zorgen. Dat doe je zowel in lichte als in donkere situaties, dankzij het maximale diafragma van f/1.8 tot f/2.8. De Canon F7 X Mark III slaagt er bovendien in om 30 RAW-beelden per seconde te maken, zodat je zelfs bij actiemomenten steeds het perfecte plaatje kan vastleggen. Met het touchscreen kan je makkelijk scherpstellen en snel door je beelden bladeren. Ook bij Canon is connectiviteit zeer belangrijk en je kan al je beelden dan ook via wifi of bluetooth doorsturen naar je smartphone. Maak je graag vlogs, dan kan dat in 4K aan 25fps. Bovendien is er een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig waardoor je een externe microfoon kan aansluiten. Een zoeker is er in deze compactcamera niet terug te vinden, maar een flash is wel aanwezig. In de G7 X line-up kan je ook steeds kiezen voor een ouder model aan een budgetvriendelijke prijs. De G7 X Mark II is zo bijvoorbeeld te vinden voor 100 euro minder en maakt vaak deel uit van een starterskit waardoor je ook nog extra accessoires krijgt. De G7 X is verkrijgbaar in zwart of zwart/zilver, waardoor hij een sterke retro look krijgt.

De G7 X is het overwegen waard.

Prijs: 669 euro

Website: www.canon.be

Eigenschappen: 4K video, 30 beelden per seconde, flits

Nikon Coolpix W150

Op een volledig ander prijspunt dan voorgaande camera’s, vinden we de Nikon Coolpix W150. Met zijn verkoopprijs van minder dan 200 euro is het duidelijk dat fotokwaliteit niet bovenaan staat op het lijstje van kenmerken. In donkere omgevingen zal je er al geen foto’s mee moeten maken, want de camera ontbreekt aan een flits en heeft een maximale ISO-waarde van 1600. Toch heeft de Nikon Coolpix W150 een publiek. Gezinnen met kinderen bijvoorbeeld, die tijdens een uitstapje al eens graag een foto maken zullen de camera zeker appreciëren. Zeker als er kinderen bij zijn die nog geen smartphone toevertrouwd kan worden. Bovendien is de camera schok-, stof- en vorstbestendig, waardoor je hem in alle omstandigheden kan gebruiken. Zelfs tijdens het zwemmen, want de camera is volledig waterdicht. Onderwater kan je bovendien gebruikmaken van gezichtsherkenning, waarbij de camera vier foto’s maakt als hij een gezicht detecteert. Het menu van de camera is enorm simpel gehouden, speciaal voor de jonge gebruikers, die zelf ook een diavoorstelling kunnen maken. Via de app stuur je je de foto’s dan weer door naar een smartphone. Je hebt bovendien een selectie aan verschillende kleuren waar de allerkleinsten ongetwijfeld vrolijk van zullen worden, zoals oranje, roze of geel met bloemen, blauw… Sommige edities komen zelfs met een rugzak in passende kleuren. Voor wie het iets meer mag zijn dan dit, is de Nikon Coolpix W300 met een prijs van ongeveer 400 euro een goed alternatief. Deze is even weersbestendig, maar maakt wel al video’s in 4K.

De Coolpix W150 is enorm kindvriendelijk

Prijs: 169 euro

Website: www.nikon.be

Eigenschappen: kleurrijk, schokbestendig, waterbestendig

Ricoh GR III

Vorig jaar kwam Ricoh met de GR III op de markt, de opvolger van de GR II, een enorm geliefde camera onder de straatfotografen. Met zijn vaste brandpuntafstand van 18,33 millimeter, heeft de Ricoh GR III dus geen zoom. Dit maakt de camera zeer uniek en zorgt ervoor dat je steeds moet nadenken over je compositie. Wie dus op zoek is naar een fotografische uitdaging, zit alvast goed. De camera is hierdoor ook de definitie van een compactcamera en past met zijn 257 gram gemakkelijk in je broek- of jaszak en zelfs in het borstzakje van een hemd. Ook heeft de GR III een maximaal diafragma van f/2.8, waardoor er makkelijk in situaties met weinig licht gefotografeerd kan worden. Je kan dus gemakkelijk de straat op om zo tijdens een citytrip het bruisende nachtleven te fotograferen. Ook bij veel licht kan je mooie foto’s maken, want de GR III heeft een ingebouwde ND-filter, waardoor je bijvoorbeeld makkelijker een zonsondergang kan fotograferen. Hoewel de Ricoh GR III met zijn 899 euro al behoorlijk prijzig is, kan je indien gewenst investeren in een aparte groothoeklens, zodat je toch wat variatie in je foto’s krijgt. Ook een externe zoeker is een mogelijkheid voor zij die liever niet op het LCD-scherm vertrouwen bij het fotograferen. Externe flitsers zijn eveneens beschikbaar. De Ricoh GR II kan momenteel op de kop getikt worden voor 499 euro en is absoluut een waardig alternatief.

Daag jezelf uit met de Ricoh GR III.

Prijs: 899 euro

Website: http://www.ricoh-imaging.co.jp

Eigenschappen: Vaste lens, heel compact, sterk bij weinig licht