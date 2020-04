Tegenwoordig puilen onze smartphones uit de broekzakken. Letterlijk welteverstaan, want de afmetingen van deze apparaten worden gemiddeld gezien met de dag groter. Met een beetje goed zoeken vind je echter nog uitstekende compacte modellen.

Elk jaar verbaast het ons hoeveel groter fabrikanten hun toestellen maken. Veel bedrijven berusten zich op diverse al dan niet geheime onderzoeken, waaruit moet blijken dat consumenten massaal ook een grotere telefoon willen hebben. Uiteraard heeft een groot scherm zo zijn voordelen; je kunt simpelweg meer content kwijt op je scherm, waardoor lezen een stuk minder scrolwerk vergt. Android-gebruikers hebben daarnaast het voordeel dat ze twee apps tegelijkertijd kunnen laten draaien.

Toch zijn de meningen over de alsmaar groter wordende schermen van telefoons bijzonder verdeeld, zowel op de redactie als in onze kenniskringen. De vraag naar kleine smartphones lijkt nog steeds aanwezig te zijn, maar anno 2020 moet je echt goed zoeken om een klein formaat te vinden. En klein is overigens relatief; vergeleken met smartphones uit 2012 bijvoorbeeld is elke mobiele telefoon van nu ‘groot’ te noemen. Het is vreemd dat fabrikanten niet (meer) lijken in te spelen op voordelen van een klein formaat, maar gelukkig kunnen wij liefhebbers van kleine smartphones op hun wenken bedienen.

Rekbaar begrip

Voordat we zijn begonnen met het verzamelen van potentieel interessante kleine smartphones, is het van belang om te kijken naar de maximale afmetingen van een compact toestel, en dan met name de lengte. Dit heeft te maken met de alsmaar langer wordende beeldverhouding. Waar fabrikanten aan het begin van het smartphonetijdperk vasthielden aan 16:9, startte Samsung in 2017 met telefoons die gebruikmaken van een 18:9 verhouding. Inmiddels zijn er ultralange mobiele telefoons te vinden met een beeldverhouding van 21:9, maar of dat een succes wordt…

In onze koopgids houden we 150 millimeter in de lengte aan als het absolute maximum. Telefoons met deze lengte zijn ook voor mensen met relatief kleine vingers en/of handen nog altijd makkelijk te gebruiken met één hand. Hieronder vind je een diverse selectie terug van kleine smartphones. We hebben geprobeerd in elk prijssegment en van elk populair besturingssysteem de beste opties eruit te pakken.

Samsung Galaxy S10e

In 2019 kwam het echter met een kleine high-end smartphone en uit, en dat hebben we geweten ook. De Samsung Galaxy S10e behoort zonder meer tot een van de beste kleine telefoons op de markt, en een jaar na datum is hij voor een bijzonder scherpe prijs in huis te halen.

De grootte van het display bedraagt 5,8 inch. Met afmetingen van 142,2 x 69,9 x 7,9 millimeter is het een van de kleinste telefoons in deze lijst. Het fijne van deze telefoon is dat Samsung dezelfde snelle Exynos 9820-chipset erin heeft gestopt als bij de grotere S10-modellen. Concessies zijn gemaakt op het gebied van accucapaciteit; er is geen telefotolens aanwezig, maar wel een primaire en groothoeklens, en met 3100 mAh aan boord haal je niet veel meer dan het einde van een dag.

Eigenschappen: Android + Samsung One UI, 5,8 inch Full HD+ AMOLED, Exynos 9820, 128GB opslag, 3100 mAh, 12 + 16MP camera-opzet, 10MP frontcamera

Prijs: 749 euro

www.samsung.com

Motorola Moto G7 Play

De Moto G7 Play is een uitstekend voorbeeld van een kleine budgettopper. Met afmetingen van 147,3 x 71,5 x 8 millimeter is het zeker een broekzakvriendelijk toestel te noemen. Het 5,7 inch HD+ LCD-display presteert naar behoren, al vinden we de bijzonder grove notch aan de bovenzijde nu niet bepaald een sterke designfeature.

Voor ongeveer 150 euro krijg je de beschikking over een degelijke Snapdragon 632 chipset. De accucapaciteit bedraagt slechts 3000 mAh, maar dankzij de relatief lage schermresolutie en energiezuinige chip is anderhalve dag op één cyclus echter zeker mogelijk. De Moto G7 Play draait op een vrijwel schone versie van Android. Verwacht echter geen grote systeemupdates, want dit is een aspect waarop Motorola bezuinigt bij de Play-versie.

Eigenschappen: Android + Moto UI, 5,7 inch HD+ LCD, Snapdragon 632, 32GB opslag, 3000 mAh, 13MP camera-opzet, 8MP frontcamera

Prijs: 149 euro

www.motorola.com

iPhone 11 Pro

Met afmetingen van 144 x 71,4 x 8,1 millimeter is de iPhone 11 Pro behoorlijk compact te noemen. Alleen het gewicht van 188 gram is vrij grof te noemen, maar daar krijg je dan ook bijzonder veel hoogwaardige specificaties voor terug. Wat te denken van het beeldschone 5,8 inch OLED-display? Een vingerafdrukscanner ontbreekt; Apple zet al een tijdje vol in op Face ID.

Onder de motorkap vinden we onder meer de razendsnelle Bionic A13 chipset terug. De minimale opslagcapaciteit bedraagt 64GB. Voor het eerst ooit op een iPhone zijn er drie camera’s aan de achterzijde geplaatst; een primaire 12-megapixellens, 12-megapixelgroothoeklens, én een 12-megapixeltelelens. Ook aan de voorzijde zit een 12-megapixellens. De accucapaciteit bedraagt 3046 mAh, wat bijzonder veel is voor een iPhone. Het grootste minpunt blijft de prijs: de iPhone 11 Pro heeft een adviesprijs van maar liefst 1179 euro.

Eigenschappen: iOS 13, 5,8 inch Super Retina XDR OLED, Bionic A13 chipset, 64/256/512GB opslag, 3046 mAh, 12 + 12 + 12MP camera-opzet, 12MP frontcamera.

Prijs: 1159 euro

www.apple.com

Nokia 2.2

De Nokia 2.2 is tot dusver de goedkoopste smartphone die draait op Android One. Deze technologische standaard van Google garandeert maandelijkse beveiligingsupdates voor drie jaar lang, én twee grote systeemupdates. Naast dat hij goedkoop en veilig is, behoort de Nokia 2.2 eveneens tot de kleinste smartphones op de markt. De afmetingen bedragen 146 x 70,6 x 9,3 millimeter.

Voor een vraagprijs van nog geen 100 euro mag je eigenlijk niet al te veel verwachten. Wie enkel wat berichtjes via WhatsApp stuurt en verder alleen ‘bereikbaar’ wil zijn, doet er goed aan om deze telefoon te overwegen. Dankzij de relatief lage resolutie (HD+) van het 5,71 inch grote scherm en de 3000 mAh aan accucapaciteit is een batterijduur van anderhalve dag zeker haalbaar. Het interne opslaggeheugen bedraagt 16GB (uitbreidbaar). Aan de achterzijde is een 13-megapixelcamera geplaatst.

Eigenschappen: Android One, 5,71 inch HD+ LCD, MediaTek MT6761 Helio A22, 16GB opslag, 3000 mAh, 13MP camera-opzet, 5MP frontcamera

Prijs: 99 euro

www.nokia.com

Google Pixel 4

De Pixel 4 is een uitstekend apparaat voor iedereen die het beste van Android wil voor langere tijd. Dat komt onder meer doordat de Pixel 4 jarenlange update-ondersteuning krijgt vanuit Google. Het toestel kent afmetingen van 145,6 x 68,2 x 7,9 millimeter.

De accucapaciteit bedraagt slechts 2800 mAh, waardoor de batterijduur niet tot het sterkste punt behoort. De Pixel-telefoons staan bekend om hun uitstekende cameraprestaties, en bij de Pixel 3 is dat niet anders. Er zijn twee superieure lenzen geplaatst aan de achterzijde; een reguliere 12,2-megapixellens en een 16-megapixelgroothoeklens. Onder de motorkap is er een snelle Snapdragon 855 aanwezig.

Eigenschappen: Android, 5,7 inch Full HD+ P-OLED, Snapdragon 855, 64/128GB opslag, 2800 mAh, 12,2 + 16MP camera-opzet, 8MP frontcamera

Prijs: 599 euro

www.bol.com

Samsung Galaxy A40

Voor de liefhebbers van kleintjes is er de Samsung Galaxy A40, een zeer betaalbare no-nonsense smartphone, verpakt in een aantrekkelijk jasje. Met afmetingen van 144,4 x 69,2 x 7,9 millimeter past hij met gemak in de doorsnee broekzak. Dankzij de lange 19,5:9 beeldverhouding wordt er een schermdiagonaal van 5,9 inch gerealiseerd, maar de telefoon is in de praktijk vrij makkelijk in gebruik met één hand.

Het mooie aan de A40 is dat je ondanks het zachte prijsje alsnog de beschikking krijgt over een mooi Super AMOLED-display. De Exynos 7904 werkt prima voor simpele taken, maar verwacht geen grafisch intensieve games te kunnen spelen. De 16-megapixellens aan de achterzijde wordt bijgestaan door een 5-megapixelgroothoeklens.

Eigenschappen: Android + Samsung One UI, 5,9 inch Full HD+ Super AMOLED, Exynos 7904, 64GB opslag, 3100 mAh, 16 + 5MP camera-opzet, 25MP frontcamera

Prijs: 249 euro

www.samsung.com

iPhone 8

Nee, de iPhone 8 is zeker niet de meest ‘sexy’ telefoon die je anno 2020 in huis kunt halen. Ondanks zijn leeftijd blijft het echter een aangename, kleine smartphone. Met afmetingen van 138,4 x 67,3 x 7,3 millimeter is de iPhone 8 veruit de kleinste in onze lijst. Prettig vinden we de aanwezigheid van Touch ID. Niet iedereen is fan van gezichtsherkenningstechnologie, en het veilige Touch ID is na de iPhone 8 op geen enkele iPhone meer gespot.

Onder de motorkap is een rappe Bionic A11 chipset geplaatst, dezelfde die je terugvindt in de iPhone X. Ook met de ondersteuning zit het wel snor; we verwachten zeker nog twee grote systeemupdates voor de iPhone 8. Over de batterijduur zijn we helaas iets minder te spreken. Hoewel het scherm klein is en relatief weinig energie vraagt, haal je met 1821 mAh aan boord maar net het einde van de dag. Aan de achterzijde zit één degelijke 12-megapixellens.

Eigenschappen: iOS 13, 4,7 inch Retina IPS LCD, Bionic A11 chipset, 64/256GB opslag, 1821 mAh, 12MP camera-opzet, 7MP frontcamera.

Prijs: 539 euro

www.apple.com