Bestel Clickx 380 nu! Met een cursus voor het maken van websites, een koopgids kleine smartphones en meer!

Een epidemie houdt de wereld in zijn greep en het is puzzelen geblazen. De overheden puzzelen een rampenplan in elkaar met accommodatie en (preventieve) zorgverlening, bedrijven puzzelen naar oplossingen voor alle problemen die zijn opgedoken door het sneeuwbaleffect van Corona en ook op de redactie was het puzzelen. Zowat alle evenementen werden afgezegd, waardoor we onze redactionele planning behoorlijk op zijn kop moesten gooien. Het is ons echter gelukt en ook deze maand heb je dus een nieuw nummer van Clickx in handen. En geen zorgen, de enige virussen waar we over praten zijn computervirussen (met uitzondering van een stuk rond de impact van Corona op de technologiewereld). Laat alle zorgen dus even aan de zijlijn en verlies je in dit nieuwe nummer van Clickx.

We gingen aan de slag met twee nieuwe Surface-producten en TADAAM, het innovatieve passieproject van Telenet. Daarnaast maakte Sven, onze expert fotografie, met plezier overuren om Clickx XTRA in het teken te zetten van zijn hobby. Iedereen die een betere fotograaf wil worden, weet dus wat als eerste te lezen. Verder zochten we ook de makkelijkste manier om een eenvoudige website te maken. Hoe je dat precies doet, lees je in onze cursus. Zoals je merkt, is er terug meer dan genoeg leesvoer.

Tijd dus om deze beschrijving af te ronden en je veel leesplezier toe te wensen.