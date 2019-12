Bestel Clickx 377 nu! Met een koopgids VPN’s, interview met Bol.com en de leukste kerstcadeaus voor de technologieliefhebber.

Merry Clickx-mas! Kerstmis staat voor de deur en we maken van de gelegenheid gebruik om je te helpen bij het ontwikkelen van de mooiste kerstkaartjes. Die verstuur je vervolgens digitaal, of je laat ze afdrukken voor maximaal effect. Is een kerstkaartje niet voldoende, dan helpen we je ook bij het uitkiezen van de beste kerstcadeaus.

Wil je liever een cadeautje voor jezelf? Lees dan zeker onze reviews van de audiozonnebril van Bose, Fitbit Versa 2 en zelfs de Jaguar I-Pace. We gingen ook aan de slag met tal van wintersport-apps en lijsten de besten onder hen graag voor je op.

Nu zowat alles om ons heen wel in een of andere vorm over een internetconnectie beschikt, is security en privacy belangrijker dan ooit. Daarom zetten we Clickx Xtra deze keer volledig in het thema van het beschermen van jezelf op het internet. Denk dan bijvoorbeeld aan het gebruiken van een VPN en wachtwoordmanager en het encrypteren van gevoelige bestanden voordat je ze gaat verzenden.