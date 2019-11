Bestel Clickx 376 nu! Met een overzicht van succesvolle(en vreemde) samensmeltingen tussen digitaal en analoog, een cursus om verloren bestanden te herstellen en meer.

Ik ben te oud. Het is te moeilijk. Ik ben er bang van. Geen enkele van deze redenen is een geldige reden om technologie af te zweren, maar helaas zijn het een paar van de voornaamste redenen waarom een (kleine) groep van de bevolking toch liever niet al te veel te maken wil krijgen met technologie. Toch is het belangrijker dan ooit om je technologische horizon te verbreden. We hebben het onder andere over digitale inclusie. Wie de digitalisering niet omarmt, loopt het gevaar om irrelevant te worden. Dat willen we jou als trouwe lezer natuurlijk niet laten overkomen, dus met deze editie van Clickx maak je alvast weer de beste stap om helemaal bij te zijn.