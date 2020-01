Een nieuwe week, een nieuwe episode van TechPod!

Over de vraag of we binnenkort een minuut stilte moeten houden voor Instagram, buigen we ons in episode 40 van Techpod. Verder leren we dat Netflix door heeft dat we misbruik maken van gedeelde accounts, gaan de bussen van de lijn binnenkort zonder chauffeur te laat komen, oefenen we onze schrijfkunsten met het nieuwe lettertype van Greta Thunberg en komen we alles te weten over het Tinderleven van Jens. Die minuut stilte houden we wel andere keer…