Binnenkort op skivakantie naar Frankrijk? Gebruik dan Péago en bespaar op de péage in Frankrijk.

Als je van plan bent om met de wagen naar of door Frankrijk te reizen, is Péago de ideale reisapp op je smartphone. Je kan met een gerust hart op reis vertrekken en je weet exact waar en hoeveel tol je betaalt.

Wij Belgen staan erom bekend om voor skivakanties vooral richting Frankrijk te trekken met de wagen. En reizen door Frankrijk staat gelijk aan péage betalen. Het gebeurt nog al te vaak dat toeristen onvoorbereid aan een tolpoort aankomen. Péago helpt je voorbereid te reizen én laat je besparen op tolwegen. Ook navigatie-app Waze werkt aan een functie waarmee je de péage op voorhand kan berekenen. Echter is die functie momenteel nog niet beschikbaar in Europa.

STAP 1 / BEPAAL JE ROUTE

Download de Péago-app in de App Store (iOS) of Play Store (Android) en open hem. Je moet geen account aanmaken, dus je kan meteen aan de slag gaan. Vul in de eerste stap je route in en kies onder welke klasse je voertuig valt. Tik op bereken en Péago geeft jou een overzicht waar je een kaartje moet nemen, waar je betaalt en hoeveel je betaalt.

STAP 2 / WEES VOORBEREID

Ga verder en tik op start. Péago zal je nu tot bij aankomst begeleiden en drie kilometer voor elke tolpoort een melding geven. Als je onderweg van route verandert omdat je bv. een leuk stadje passeert, past de app zich aan. Péago zal een nieuwe route genereren en dat ook laten weten. Zo ben je voorbereid. En route!