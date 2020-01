Huizen worden steeds slimmer. Zorg dat je mee bent met je tijd. In dit artikel geven we je een aantal tips om je huis slimmer te maken.

In de toekomst worden slimme huizen vermoedelijk het gesprek van de dag. Als je er nu alvast in wil stappen, dan moet je vaak een berg informatie doorlezen om aan de slag te kunnen gaan. Vandaag bespreken we de grondbeginselen van het slimme huis: hoe pak je dat nu aan?

Alhoewel er bij mij thuis geen vraag is naar slimme producten, heb ik er het afgelopen jaar steeds meer in mijn huis aangebracht. Het aanbrengen van slimme producten is zo gemakkelijk nog niet, vooral als je huis al staat en je moet werken met bestaande infrastructuur – dat zal ook het geval zijn voor de meeste Belgen. Vandaag spreek ik de opties met je door: waar moet je beginnen om echt een slim huis op te bouwen. Welke apparatuur kan je inzetten om je huis écht slim te maken, zonder de techniek te verweven tussen je oude lichtschakelaars en missende Ethernet-kabels.

Het is belangrijk om te realiseren dat de stap naar een slim huis, anno 2019, vrij prijzig zal zijn. Dat heeft onder andere van doen met de slimme apparaten die je in huis op moet hangen: voor een slimme lamp, zoals de TP-Link Kasa KL130, betaal je al snel tegen de 50 euro. Wil je dan een aantal slimme beveiligingscamera’s, tel daar dan alvast 250 tot 300 euro per stuk bij op en dan zijn de abonnementen nog exclusief.

Het klinkt als een leuk project, al kan het snel kopzorgen opleveren als het financiële plaatje niet rondkomt. Let wel, je kan ervoor kiezen om je huis eerst gedeeltelijk te verslimmen. Kies je deze route, let er naderhand dan wel op dat alles wat betreft software nog altijd goed met elkaar samenwerkt. Philips Hue is een mooi voorbeeld, daar werken namelijk niet alle functies op de eerste (generatie) hub nu er een nieuwe hub is uitgebracht. Stap je in op de trein naar een slimme toekomst? Hij vertrekt sneller dan je zou verwachten.

“Het klinkt als een leuk project, maar het kostenplaatje kan kopzorgen veroorzaken.”

Safety first, Smart second!

Het klinkt als een uitspraak die je vaak zou lezen op sociale media, maar ik herhaal hem maar al te graag om te mogen wijzen op de beveiliging van slimme apparatuur. Of, met andere woorden, hoe de beveiliging vaak slechter is geregeld dan je zou verwachten. Slimme lampen in huis zijn niet echt een goed voorbeeld, want veel informatie geven de lampen niet weg over je persoonlijke situatie. Kijk je echter naar beveiligingscamera’s, dan zie je plots hoe belangrijk het is om de beveiliging van je thuisnetwerk op te schroeven. Vooral voor de goedkopere camera’s is dat soms van belang, omdat deze apparaten soms de bestanden onbeveiligd via je wifi-netwerk verzenden. In de praktijk betekent dit dat een ongenodigde, mits je wifi-netwerk on- (of slecht) beveiligd is, toegang kan krijgen tot de bestanden die de camera’s uitzenden.

In sommige gevallen kan dit dus betekenen dat beveiligingsbeelden in de handen van een onbekende komen te liggen. Gelukkig is het relatief makkelijk op te lossen, zo zou je het wifi-wachtwoord van je router aan kunnen passen. Vraag eventueel aan je provider hoe je dit het best kan doen, en zorg er dan ook voor dat je een wachtwoord gebruikt die je creëert via een tool zoals LastPass. Uiteraard zijn er ook bedrijven die producten maken gericht op de beveiliging van je slimme producten, zoals Bitdefender met de Box. Ook zijn er steeds meer fabrikanten van routers die een vorm van antivirus aanbieden om indringers tegen te gaan. Als laatste kan ik het aanraden om een vorm van tweetrapsauthenticatie in te schakelen bij elk account van je slimme producten, zo is ook die kant van het dataproces dichtgetimmerd.

‘Alles en altijd verbonden’

Als het beveiligingsaspect goed geregeld is heb je, wat mij betreft, een go om aan de slag te gaan met de slimme-apparatuur. Het nadeel is dat elk merk zijn eigen software gebruikt, wat het dus vrij lastig maakt om alles aan elkaar te koppelen. Uiteraard kan je per product een app installeren en het zo bedienen, maar dat is nu juist niet de bedoeling van slimme producten. In plaats daarvan moet veel juist automatisch gebeuren, of gebeuren door middel van bijvoorbeeld spraakbediening. Spraakbediening is als het ware de speelbal in veel slimme huizen, op die manier kan je bijvoorbeeld de lampen in- of uitschakelen, gordijnen openen of sluiten en je beveiligingssysteem in- of uitschakelen. Hoe leuk een slim systeem via spraakbediening ook is, je wilt niet telkens de specifieke zin moeten zeggen om iets te activeren of deactiveren.

Vandaar dat er tegenwoordig centrale systemen zijn om met specifieke apparatuur te communiceren. Neem als software-voorbeeld IFTTT, waarin Applets staan om acties tussen apparaten van verschillende fabrikanten mogelijk te maken. Zo kan je bijvoorbeeld je lampen met zonsopkomst automatisch aan laten gaan, zodat deze aan staan voordat je naar je werk gaat; dat werkt dan ook voor de momenten waarop de zon onder gaat: dan gaan de lichten – in (een) geselecteerde ruimte(n/s) – automatisch weer aan. Verder kan een thermostaat, zoals de Nest Thermostaat van Google, via IFTTT bijhouden waar je bent en zo automatisch de verwarming aanzetten. Ook kan de beveiliging van je huis, inclusief de camera’s, alarmen en deursensoren, bijvoorbeeld automatisch worden ingeschakeld als je naar je werk vertrekt. Dat heeft echter één groot nadeel, als je een partner hebt of kinderen in huis hebt wonen, dan gaan deze functies niet echt voor je werken. Je zou dan uiteraard niet willen hebben dat de beveiliging automatisch inschakelt zodra je van huis vertrekt.

Slimme bedieningspanelen?

Als je van plan bent om een huis slimmer te maken, dan is het zo gek nog niet om een scherm in je woonkamer te hangen waarvandaan je alle slimme apparatuur kan bedienen. Een voorbeeld van zo’n slim scherm komt uit de richting van Zipato, de ZipaTile. Het scherm werkt, aldus de fabrikant, met alle belangrijke automatisatie-standaarden. Belangrijk om te weten is dat de Zipato werkt via ZigBee en Z-Wave, twee technologieën voor het versturen van data. In veel gevallen maakt de apparatuur gewoon gebruik van de wifi-verbinding, maar een lamp van Philips Hue werkt bijvoorbeeld via ZigBee. Zowel ZigBee als Z-Wave hebben één groot voordeel: als je wifi plots wegvalt, blijft je slimme-apparatuur gewoon werken.

Door het aanschaffen van een ZipaTile neem je ook de nood voor IFTTT weg; je kan namelijk al je apparatuur via de software van Zipato automatiseren. Je moet daar echter wel wat kennis voor hebben. Wil je liever meer gebruiksgemak en géén groot scherm aan je muur? Dan kan de Homey van Athom een goede optie zijn. Niet alleen is de software een stuk gemakkelijker te gebruiken, je mist dus het grote scherm. Daarnaast mist de ZipaTile directe ondersteuning voor bijvoorbeeld Somfy-apparatuur. In de praktijk kan je dit natuurlijk ook wel regelen via IFTTT, maar directe ondersteuning geeft vaak toch net iets meer gemak. Ook heb je er dan geen last van mocht IFTTT ooit eens offline gaan.

Het opzetten van een slim huis inclusief het aanleggen van de benodigde POE (Power Over Ethernet-verbindingen), is zo gemakkelijk nog niet. Het gemakkelijkst is natuurlijk het opzetten van een slim huis direct vanaf nieuwbouw. Als je naderhand nog aan de slag moet gaan, komen er een hoop extra kosten bij kijken. Uiteraard ligt dat ook aan de keuzes die je maakt voor alle slimme apparatuur, je kan het ‘zo duur maken als je zelf wilt’. Plannen is dan ook het sleutelwoord, daarna kan je simpelweg genieten van hoe slim je huis is en hoe gemakkelijk alles verloopt. Succes met het creëren van je slimme domein.