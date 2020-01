Ben je de stippen beu? Dan is er goed nieuws, in deze workshop leer je ze in Facebook uitschakelen.

Heel waarschijnlijk heb je je er al aan geërgerd. Die vervelende rode meldingsstippen in je Facebook-applicatie. Ben je de stippen beu? Dan is er goed nieuws, in deze workshop leer je ze uitschakelen.

In de meeste gevallen zijn de meldingen op Facebook irrelevant en ongewild. Gebruikers klagen al langer dat ze het beu zijn om die rode bolletjes te zien voor dingen die hen niet interesseert. Het platform heeft geluisterd en heeft nu een functie toegevoegd waarmee je de rode meldingsstippen kan uitschakelen.

Stap 1 / Instellingen

Open de Facebook app en ga naar instellingen via het hamburgermenu rechtsboven (Android) of -onder (iOS). Scrol naar beneden en kies onder instellingen en privacy voor instellingen. Daarna scrol je naar beneden tot bij de categorie meldingen. Daar kies je voor meldingsstippen.

Stap 2 / Kies de meldingen

In die laatste stap kan je nu gaan kiezen welke meldingensstippen je nog wil ontvangen en welke niet. Er wordt een onderscheid gemaakt in 4 meldingen: marketplace, je profiel, menu en pagina’s (iOS) of groepen (Android). We raden je wel aan om de profiel-meldingsstippen te behouden. De rest kan in principe uitgeschakeld worden tenzij je een aantal pagina’s in beheer hebt.