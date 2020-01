Gebruik je al eens de incognito-modus van je browser voor extra privacy, maar wil je eigenlijk nog net iets meer dan dat? Probeer dan Firefox Focus, de privacybrowser voor Android en iOS.

Mozilla, ontwikkelaar van Firefox (Focus), doet er al jaren alles aan om ons recht op online privacy te beschermen. Het is altijd al een van de belangrijkste bouwstenen van de Firefox-browser geweest, lang voordat de eerste privacyschandalen begonnen op te duiken. Het bedrijf weet dus goed waar het mee bezig is en ziet privacy niet als de zoveelste rage waar men moet aan mee doen. Met Focus kan je dus zeker zijn dat de dingen die je opzoekt in je browser je nergens anders zullen achtervolgen.

“Privacyzoekmachine DuckDuckGo is een aanrader.”

Stap 1 / Firefox Focus downloaden

Zoals de meeste apps kan je Firefox Focus gewoon downloaden in de Google Play Store of de Apple App Store, afhankelijk van je smartphone. Als je een Android-gebruiker bent, dan hebben we voor jou nog een extra tip: Firefox Preview. Preview is de nieuwe browser van Mozilla, gebaseerd op de basisfunctionaliteit van Focus, maar met veel meer mogelijkheden. Op het moment van schrijven is deze nog in een testfase en wordt hij eind 2019 verwacht, maar als Firefox Focus je ding is, moet je zeker Preview eens proberen.

Stap 2 / Algemene instellingen

In de instellingen van Firefox Focus ontdek je het echte verschil met andere browsers. Om er toegang tot te krijgen tik je rechtsboven op de drie puntjes en kies je voor Instellingen. Kies vervolgens eerst voor ‘Algemeen’. Hier kan je kiezen om van Firefox Focus je standaardbrowser te maken. Dat is handig als je vaak links opent, maar niet wil dat die allemaal worden opgeslagen in je zoekgeschiedenis. Je kan ook de taal instellen en ervoor kiezen om links die openen in een nieuw tabblad onmiddellijk weer te geven in plaats van dat ze op de achtergrond openen. Enkele andere algemene instellingen vind je onder ‘Zoeken’. Hier kies je je standaard zoekmachine (privacyzoekmachine DuckDuckGo is een aanrader) en vind je enkele opties terug die helpen bij het manueel surfen naar websites.

Stap 3 / Privacy en beveiligingsinstellingen

In de instellingen voor ‘Privacy en Beveiliging’ begint het echter werk. Zo zijn er maar liefst vier verschillende opties die er allemaal voor zorgen dat je surfgedrag niet gevolgd wordt. Zo zal je bijvoorbeeld geen gepersonaliseerde advertenties te zien krijgen en ook socialmediaplatformen zullen je data niet kunnen misbruiken. Je kan verder ook bepaalde webinhoud blokkeren, zoals lettertypen en scripts die zorgen voor meer interactiviteit op bepaalde websites. Let er wel op dat als je teveel dingen uitschakelt, websites mogelijk problemen zullen hebben met het correct laden. Je kan Firefox Focus ook nog beschermen met een vingerafdruk en webpagina’s onzichtbaar maken als je van app wisselt.

Stap 4 / Browsen met Firefox Focus

Nu je instellingen goed ingesteld staan, kan je beginnen met surfen door op de gebruikelijke manier iets in de zoekbalk in te geven. Surf bijvoorbeeld eens naar Clickx.be. Als je je sessie wil beëindigen, klik dan op het vuilbakje rechtsonder en het is alsof er nooit iets gebeurd is.