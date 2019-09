Een nieuwe week, een nieuwe TechPod! Deze week maken Google, Apple, OnePlus en ook Tesla een verschijning in onze podcast.

Deze week hebben we het over de laatste nieuwigheden van Google, de irritante kantjes van slimme televisies en het leuke community-project van OnePlus. We hebben het ook nog over de Tesla Model 3 en de slofie van Apple.







De onderwerpen van deze week: