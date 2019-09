Met Ticketswap verkoop je in een handomdraai concerttickets op een legale en officiële manier. Plotseling ziek geworden? Ticketswap helpt je erdoor.

Het kan de beste overkomen. Je hebt tickets gekocht voor het concert van je favoriete artiest maar je bent ziek. Waarschijnlijk kan je dan wel iemand anders blij maken met je ticket.

“Legaal concert- en festivaltickets verkopen doe je met TicketSwap.”

Via de website van TicketSwap of de mobiele applicatie kan je tweedehands tickets kopen en verkopen. Het Nederlandse platform werkt hiervoor nauw samen met festival- en concertorganisatoren. Zo kan je dus gerust zijn dat alle tickets officieel en legaal zijn. Je kan ook maximaal 120% van de aankoopprijs vragen, zo kan je geen overdadige prijzen vragen en betaal je zelf ook nooit té veel.











Stap 1 / kies je evenement op Ticketswap

Open de TicketSwap-applicatie, meld je aan via mail of Facebook en tik op verkoop tickets. Hier kies je het evenement waarvoor je je ticket(s) te koop stelt.

Stap 2 / upload je ticket

In de tweede stap kan je je ticket(s) uploaden. TicketSwap gaat eerst de tickets controleren op hun echtheid en of ze eigenlijk wel verkoopbaar zijn. Eens ze gecontroleerd zijn komt er het groene label te koop bij te staan en kan je naar de volgende stap.

Stap 3 / bepaal de prijs

In de laatste stap van je ticket-zoekertje moet je de prijs bepalen. Houd hierbij zeker rekening met de 5% servicekosten die door TicketSwap worden aangerekend, maar vergeet niet dat je je ticket sneller verkocht krijgt als je een iets lagere prijs aanbiedt. zeker bij evenementen die niet uitverkocht zijn. In deze stap geef je ook je rekeningnummer in, zo kan de koper van jouw ticket meteen het geld overmaken via zijn smartphone.

Stap 4 / ontvang je geld

Kassa kassa! Je hebt je ticket online geplaatst. Als extraatje kan je je verkoop promoten en delen op Facebook en in het Facebook-evenement van je concert. Vaak zetten mensen hier berichten in dat ze nog op zoek zijn naar tickets, hier kan jij dus handig op inspelen. Op die manier zal je ticket nog sneller de deur uit zijn en maak je een ander blij.