Naast het nieuwe besturingssysteem van Huawei en de licht ontvlambare MacBook Pro 15 inch, hebben we het in deze TechPod over elektrische fietsen, Facebook Dark Mode en Microsoft Office. Veel luisterplezier!

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Naast het nieuwe besturingssysteem van Huawei en de licht ontvlambare MacBook Pro 15 inch, hebben we het in deze TechPod over elektrische fietsen, Facebook Dark Mode en Microsoft Office. Veel luisterplezier!