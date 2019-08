Netflix is leuk, maar soms wil je het niet te ver zoeken en gewoon die typisch Vlaamse series kijken. Nonkel Jef, Matroesjka’s, Familie,… VTM GO heeft ze allemaal gratis beschikbaar.

Begin april lanceerde Medialaan de VTM GO-website en (later die maand) een bijbehorende mobiele app voor dit nieuwe streamingplatform. Dat er nood was aan één centrale service was iedereen al lang duidelijk. Veel Vlaamse programma’s waren immers al online te kijken, maar verspreid over verschillende platformen (zoals Stievie). VTM GO bundelt programma’s van VTM, Q2, Vitaya en CAZ en voegt daar nog een aantal buitenlandse series en films aan toe. Kijkplezier verzekerd.

Stap 1: VTM GO-app

Om optimaal van VTM GO te kunnen genieten, raden wij je de mobiele app voor iOS en Android aan die je kan vinden in je respectievelijke app store. Een Chromecast is ook aan te raden als een goedkope manier (zo’n 35 euro) om je favoriete series toch op je tv te kunnen afspelen. Als je de app start moet je even het registratieproces doorlopen. Geef je mailadres en vervolgens enkele persoonlijke gegevens. Klik op ‘Account maken’ en je kan van start. Onderaan de app kan je de catalogus of gewoon live televisie.









Stap 2: VTM GO website

Via je computer kijken is misschien niet even aangenaam als vanuit de zetel, maar als je televisie bezet is dan geeft het je een extra optie om toch van je favoriete programma’s te kunnen genieten. Surf simpelweg naar https://vtm.be/vtmgo en log rechtsboven in met je VTM-account (zie vorige stap)