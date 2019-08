In deze TechPod geven we meer duiding bij de kwartaalcijfers van enkele bedrijven en behandelen we de moeilijke relatie tussen Android en de Nintendo Switch.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste technieuws en de beste hints en tips in je mailbox!





Deze week staat TechPod in het teken van de kwartaalcijfers van onder andere Apple en Huawei. Wie zijn dit kwartaal de stijgers en wie zijn de dalers? Moest je trouwens benieuwd zijn hoe je Android kan installeren op je Nintendo Switch, dan leggen even kort uit waarom je daar best niet aan begint. Dat alles en veel meer in deze episode van TechPod!







De onderwerpen van deze week zijn: