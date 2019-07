Beluister nu de nieuwste aflevering van TechPod!

Terwijl de thermometer de 40 graden aantikt, zochten we binnen verkoeling achter onze microfoons. Al snel werd het echter nog heter, want we maakten de fout om net de heetste topics voor jullie voor te bereiden. Verder namenwe ook afscheid van Jeffrey. Een triest moment, maar dankzij het gastoptreden van Clouseau konden we Jeffrey op een mooie manier uitzwaaien (*) . De topics die de revue passeren zijn:

(*) Het gastoptreden werd volledig uit de episode geknipt wegens copyright dus als luisteraar kan je niet merken dat Clouseau is langsgeweest, maar geloof ons gewoon maar oké.