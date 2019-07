Deze week hebben we het onder andere over Love Duo, de beruchte FaceApp en een addertje onder motorkap van de MacBook Air.

In deze aflevering van TechPod zijn we enorm positief over het nieuwe internet only abonnement van Orange, genaamd Love Duo. Daarnaast hebben we het ook over de beruchte FaceApp waarmee je jezelf vijfig jaar ouder kan maken in ruil voor een kleine datatransfer naar Rusland! Leuk, toch?







De onderwerpen van deze week zijn: