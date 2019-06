Het was weer een leuke week in technologieland! Luister nu aflevering 23 van Techpod.

Het was weer een leuke week in technologieland! Bram sprak met trots over ons nieuw platform: Techradar. Verder hebben we onze mening gegeven over de Lightyear One, oftewel een mogelijke Tesla-concurrent. Benieuwd naar wat wij ervan vinden? Luister nu de de 23e aflevering van onze wekelijkse TechPod.