Vorige week kwam Facebook slechts kort aan bod in TechPod, maar met de lancering van de Libra-cryptomunt kunnen we niet anders dan hier uitgebreid over praten.

Facebook wil de wereld veranderen met een nieuwe munt! Mobile Vikings wil de wereld veranderen met een nieuw abonnement! Microsoft wil… een Office-knop op het toetsenbord? Van gekke nieuwtjes tot nieuwe hardware en zelfs tips voor tijdens het zwartrijden (don’t try this at home). Volgende topics passeren de revue: