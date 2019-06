Het was een drukke week vol nieuwigheden voor Apple-fans en dat nieuws staat dan ook centraal in episode 20 van TechPod.

Het was een drukke week vol nieuwigheden voor Apple-fans. Zo mochten we iOS13 en iPadOS verwelkomen en toonde Apple ons de enorm dure Mac Pro. We hebben het echter ook nog over de ASUS Zenfone, die in India een naamsverandering zal moeten ondergaan en we bespreken of we onze sociale media zouden vrijgeven bij een een Amerikaanse visumaanvraag.

De onderwerpen van deze week:

