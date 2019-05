Met de laatste stand van zaken betreffende Huawei, de intrede van Google Assistant in België en een gastoptreden van Samsung.

Gebruikers van de spraakassistent Google Assistant hadden deze week genoeg redenen om euforisch te zijn. Er werd namelijk bekendgemaakt dat de Belgische versie van Google Assistant beschikbaar is geworden en dat we voortaan Google in het Vlaams kunnen aanspreken en een even Vlaams antwoord terug mogen verwachten. Daarnaast gaan we nog even verder in op het drama bij Huawei en ook de Apple-fans krijgen hun appeltje voor de dorst met nieuwtjes over iOS 13 en de vernieuwde iPod Touch. Tot slot maakt Samsung nog een klein gastoptreden deze week.

De onderwerpen van deze week:

