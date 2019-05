Clickx 370 ligt nu in de winkelrekken! Met Android Q, de Samsung Galaxy Fold en Xtra sport & gezondheid.

Desktops lijken hun tijd voorbij te zijn. Toch zijn er nog steeds situaties waarin je een desktop verkiest boven een laptop. We onderzochten hoe je een goede desktop koopt en bundelden alles in een koopgids. Uiteraard hebben we ook opnieuw aandacht voor mobiliteit, bijvoorbeeld met een test van de Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy Fold en een overzicht van de nieuwe Android-versie.

Er is steeds meer vraag naar tools die onze privacy waarborgen. Waar vraag is, is echter ook aanbod en Startpage.com is een van die tools. We hadden een interview met de privacyzoekmachine en konden zo een uniek inzicht krijgen in de wereld van privacyzoekmachines.

Er wordt vaak gezegd dat technologie ons lui maakt. Toch is er ook genoeg technologie die ons net kan helpen om gezonder te worden. In Clickx Xtra onderzochten we de beste en leukste apps en accessoires om actief bewegen aangenaam te maken. Wie toch liever thuisblijft, kan eens proeven van een nieuw besturingssysteem met onze cursus Ubuntu.

Veel leesplezier!

