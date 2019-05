Deze week ging het er heet aan toe in TechPod. De OnePlus 7 Pro maakte een vlammende start, maar bij Tesla waren de vlammen iets letterlijker toen een Model S plots vuur vatte.

Deze week ging het er heet aan toe in TechPod. De OnePlus 7 Pro maakte een vlammende start met zijn unieke pop-up selfiecamera. Bij Tesla waren de vlammen dan weer iets letterlijker toen een Model S plots vuur vatte in een parkeergarage in Hong Kong. Brand jij ook met verlangen om meer hierover te weten? Luister dan zeker naar deze episode!

De onderwerpen van deze week: