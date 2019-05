Dat België de titel van Absurdistan dubbel en dik verdient, is goed geweten. Let dus vooral goed op Belgische referenties wanneer je deze nieuwe episode van TechPod luistert.

We bespreken ook het datingleven van onze gasten. Geïnteresseerde vrijgezellen (of ook niet) mogen mailen naar techpod@minoc.com. Wie zijn liefdesleven liever geen boost geeft, kan ook eens een kijkje nemen naar de volgende onderwerpen die aan bod kwamen in deze spraakmakende aflevering.

Episode 10 is nu gratis te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify, TuneIn of via de website.