De voorbije week stond vooral in het teken van de problemen met de Samsung Galaxy Fold. Deze vouwbare rampensmartphone is uiteindelijk teruggeroepen en de lancering ervan is uitgesteld. Daarnaast hebben we het ook nog over iOS 13, Huawei en Microsoft Paint!

Episode 14 is nu gratis te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify, TuneIn of via de website.