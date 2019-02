In TechPod praten de redacteurs van TechPulse, Clickx en Smart Business wekelijks bij over de meeste opvallende nieuwsfeitjes, uitzonderlijke producten, meeslepende achtergrondverhalen en meer op het gebied van technologie.

We hebben weer een interessante week achter de kiezen met heel wat nieuws over social media, Netflix, hallucinante prijskaartjes voor de Samsung Galaxy S10 en frisse hoop op een nieuwe iPad Mini. Verder hoor je ook een West-Vlaming ‘geheugen’ uitspreken, zeker de moeite om te luisteren dus!

In episode 3 hebben we het over:

Episode 3 is nu gratis te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify, TuneIn of via de website.