Apple en Microsoft zijn dan wel concurrenten, maar dat betekent niet dat ze niet kunnen samenwerken om de consument zo beter te kunnen bedienen. De toevoeging van Office 365 aan de Mac App Store is daar een goed voorbeeld van.

Wie een Office 365-licentie heeft en de software op Mac wilde installeren, moest hiervoor inloggen op het Office 365 portaal en vervolgens zo de installatiebestanden downloaden. Daarbij werd meteen ook ‘Microsoft AutoUpdate’ geïnstalleerd, een tool die verantwoordelijk was voor het up-to-date houden van de Office-applicaties.

Apple en Microsoft kondigen nu aan dat Office 365 voor de eerste keer beschikbaar is in de Mac App Store. Dit betekent dat Mac-gebruikers simpelweg applicaties zoals Word, Outlook en Excel kunnen downloaden in de App Store. Het grote voordeel hier is vooral dat de App Store ook de updates van de applicaties verzorgt in plaats van de afzonderlijke AutoUpdate applicatie. Bovendien kunnen gebruikers ook rechtstreeks via de apps een abonnement op Office 365 aanschaffen.

“We zijn verheugd om Microsoft Office 365 te verwelkomen in de nieuwe Mac App Store in MacOS Mojave”, aldus Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing van Apple. “Apple en Microsoft hebben samengewerkt om een hoge productiviteit te realiseren. Nu is het met Office 365 in de Mac App Store eenvoudiger dan ooit om de nieuwste versie van Office 365 voor Mac, iPad en iPhone te krijgen.”