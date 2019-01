Apple heeft momenteel te kampen met tegenvallende iPhone-verkopen, maar dat weerhoudt het bedrijf er niet van om 2019 ook gewoon drie nieuwe iPhones uit te brengen.

Volgens berichtgeving van The Wall Street Journal werkt Apple aan drie nieuwe iPhones die nog in 2019 worden uitgebracht. Een van de toestellen zou een opvolger van de ‘goedkopere’ iPhone Xr worden met een LCD-display. De duurste iPhone zou beschikken over drie camera’s die worden gegroepeerd in een ‘eilandje’ op de achterkant van het toestellen. Daardoor komt er echter wel een behoorlijk grote bult op de achterkant van het toestel te zitten die de balans niet ten goede komt. Het is voorlopig nog niet bekend waarvoor de drie camera’s precies zullen dienen, maar volgens geruchten zou het mogelijk zijn om op die manier 3D-foto’s te nemen.

Eerder deze week verschenen er reeds renders van Digit die dit design illustreren. Tipgever Ice Universe heeft ondertussen ook bevestigd dat de renders wel degelijk correct zijn. Deze duurste (en grootste) variant zou dan de opvolger zijn van de iPhone Xs Max. Verder komt er wellicht ook een nieuwe iteratie op de iPhone Xs die wellicht over twee camera’s zal beschikken, net zoals de iPhone Xr.

Het duurt nog zo’n negen maanden tot we naar jaarlijkse gewoonte aan de slag kunnen met de nieuwe iPhones dus er kan nog heel wat veranderen. Vermoedelijk zal de achterkant sowieso wel gemaakt zijn van glas, zoals te zien is op de renders. Volgens Ice Universe zal Apple ook blijven vasthouden aan de notch en pas in 2020 het zwarte randje bovenaan vervangen door een “hole-punch”, waarbij de camera effectief in het scherm zit.