Simian is met de drukwerksites Reclameland , Drukland.nl en Flyerzone winnaar van de FD Gazellen 2018. Hiermee behoort de online drukkerij tot een van de snelst groeiende ondernemingen van Nederland.

FD Gazelle 2018

Elk jaar organiseert Het Financieele Dagblad de FD Gazellen Awards. Dit jaar worden de awards voor de vijftiende keer aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland uitgereikt. Het belangrijkste criterium om voor de FD Gazellen Awards in aanmerking te komen is een omzetgroei van minimaal 20% over een periode van drie jaar. Daarnaast wordt ook de winstmarge en personeelsgroei meegewogen. 15 november mag Simian de prestigieuze ondernemersprijs in ontvangst nemen.

Trots

Eigenaar Wouter Haan is enorm blij met de award. “We zijn in Nederland en België de enige online drukkerij die écht innoveert en een eigen productiefaciliteit heeft. Deze prijs bevestigt dat we de juiste koers varen. Bovendien is deze prijs een mooie beloning voor het hele team dat dagelijks keihard werkt om het mooiste drukwerk voor onze klanten te maken. Ik ben dan ook ontzettend trots op alle collega’s en samen gaan we dit succes zeker vieren.”

Over Simian

De drie drukwerksites Reclameland, Drukland.nl en Flyerzone vallen allen onder Simian B.V. en bedienen meer dan 350.000 klanten in Nederland en België. Begin dit jaar heeft Simian 25.000 m2 grond aangekocht waardoor Simian straks een drie keer zo groot pand op een grondoppervlakte van 35.000 m2 beslaat. Met deze extra ruimte zal het bedrijf blijven innoveren, het assortiment uitbreiden en de belangrijke voorsprong die zij in de grafische industrie heeft opgebouwd voortzetten.