De e-commerce is de laatste jaren enorm gegroeid in ons land. Heel wat Belgen gebruiken steeds vaker het internet om hun online aankopen te doen. Dat merk je niet alleen aan het aantal Belgen dat van achter hun computer aan het shoppen is, maar dat merk je ook aan de hoeveelheid webshops waar je tegenwoordig als online shopper uit kunt kiezen. Er zijn er al heel wat, en er komen er nog steeds bij.

Goedkoper online shoppen

Een echte verklaring waarom het online shoppen zo populair geworden is er niet, maar voor heel veel mensen staat online shoppen gelijk met goedkoper shoppen. Hiermee bedoelen we dat mensen het internet gebruiken als hulpmiddel om zo hun gewenste aankopen zoals bijvoorbeeld elektronica en gadgets goedkoper te doen.

Maar voor heel veel mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met het hele online shopping gebeuren lijkt het misschien niet zo makkelijk om ook meteen de juiste websites of tools te vinden op het internet om zo goedkoper online te shoppen. Daarom verzamelden wij drie handige tips waarmee elke beginnende online shopper ongetwijfeld heel wat euro’s kan besparen.

Handig overzicht van alle kortingen

Waarom moet je zelf het hele internet en alle verschillende webshops afspeuren naar kortingen als je alle kortingen kunt terugvinden op één handige website? TagCity is een website waar dagelijks alle nieuwste kortingen en aanbiedingen op verschijnen en die vrij te gebruiken zijn, zonder dat je hiervoor iets moet betalen of een abonnement moet afsluiten: volledig gratis. Je vindt er niet alleen kortingen en aanbiedingen, maar ook kortingscodes die vaak exclusief te vinden zijn op deze website en dus nergens anders. Wil je het jezelf echt makkelijk maken, schrijf je dan in voor hun nieuwsbrief en zo ontvang je automatisch de nieuwste kortingen en aanbiedingen in jouw mailbox.

Krijg een deel van jouw aankoopbedrag terugbetaald

Een andere manier om goedkoper online te shoppen is door een deel van jouw aankoopbedrag terugbetaald te krijgen. Via de website FamilyCard.be krijg je eigenlijk altijd korting wanneer je iets via FamilyCard online bestelt. Deze website werkt volgens het principe van cashback waarbij je dus een bepaald percentage van het totale aankoopbedrag terugbetaald krijgt. Leuk is dat deze website volledig gratis is en ondertussen al meer dan 750 verschillende webshops live heeft staan waarbij je korting kunt krijgen.

Wissel jouw korting uit tegen een andere korting

Heb je zelf onlangs een korting gevonden op het internet, maar heb je ze op dit moment niet echt nodig? Wel, dan kun je terecht bij de online community van Promojagers.be om er jouw korting uit te wisselen tegen een korting die je misschien op dat moment net wel kunt gebruiken. Leuk is dat je zo eigenlijk ook een handig overzicht krijgt van alle kortingen die op dat moment te vinden zijn op het internet. Met ongeveer 25.000 leden is het duidelijk dat ook dit principe erg in trek is bij fervente online shoppers.