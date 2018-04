Minoc Data Services is in een vergaand stadium rond een samenwerking met Lead Media Group. De toevoeging van deze titels heeft de directie besloten een deel van de activiteiten over te brengen in een nieuwe onderneming: Minoc Data Services. Dit is een belangrijke stap die een aanstaande verregaande samenwerking zal vergemakkelijken. Deze samenwerking zal op commercieel vlak leiden tot een sterke positie en uitbreiding in Europa, MENA en Canada, hoewel de focus blijft liggen op West-Europa.

De internationale expansie past in de strategie om zowel lezer als adverteerder zo goed mogelijk te bedienen. Daarnaast versnelt het de digitalisering van het business model, waar de afgelopen jaren al veel aandacht aan is besteed. De verandering is een logisch gevolg van de constant evoluerende mediawereld en houdt ook in dat de invulling van verschillende titels zal veranderen. Hierbij blijft de focus altijd liggen op een optimale informatievoorziening voor de lezers en adverteerders.

Minoc heeft de lezers en adverteerders hoog in het vaandel staan, dit zal ze echter niet meer in de vorm van een traditionele uitgeverij doen. Minoc zet zwaar in op de doorontwikkeling van technologie (zoals artificiële intelligentie) om de contentvoorziening te optimaliseren en te vergemakkelijken. Dit zorgt voor content die inhoudelijk nóg sterker is en bovendien sneller inspeelt op de actualiteiten.

Minoc zal binnenkort nieuwe aankondigingen doen over de vernieuwing van bestaande titels en lancering van nieuwe titels. Dit alles om zowel de lezer als de adverteerder zo goed mogelijk te bedienen.