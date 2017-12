Facebook schakelt een team in om reclame over beladen onderwerpen na te kijken. De internetgigant bracht adverteerders op de hoogte van het nieuwe reguleringssysteem via een mailtje, zo schrijft nieuwssite Axios. Concreet gaat het om advertenties die over religie, politiek, etniciteit of sociale kwesties gaan. Tot nog toe werd hiervoor een algoritme ingezet. Reclame-uitingen van andere aard gaan nog steeds door een geautomatiseerd systeem.

Langere verwerkingstijd

Door de nieuwe maatregel wil Facebook meer controle uitoefenen op advertenties met een politieke of religieuze toets. De reclameblokjes verschijnen immers niet online totdat een Facebook-medewerker zijn goedkeuring heeft verleend. Omdat het meer werk kost, zal het wel langer duren vooraleer een reclamecampagne online verschijnt. Op basis van welke criteria Facebook zich baseert, wordt niet gemeld.

Russische inmenging

Dat er vanuit Rusland geprobeerd is om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden, lijkt een feit nadat Facebook eerder deze maand toegaf dat er tijdens de verkiezingsperiode voor meer dan 100.000 dollar aan politieke advertenties werd besteed vanuit Rusland. Dat die Russische propaganda voornamelijk Donald Trump in de kaart speelde, is vervelend voor de huidige Amerikaanse president. De reclames gingen over gevoelige onderwerpen zoals wapengebruik en racisme.

Op 1 november zal Facebook getuigen over de Russische inmenging.