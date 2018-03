Hoe meer we met z’n allen online zetten, hoe meer enthousiasme hackers voor de dag brengen om je persoonlijke info te vergaren. Dat kan je eigen schuld zijn, wanneer je bijvoorbeeld in een phishing-mail trapt of je updates niet tijdig installeert, maar dat hoeft niet. Misschien houdt een gigant zoals Sony je gegevens wel bij, en wordt het PlayStation-netwerk gekraakt. Ook dan hebben hackers toegang tot je gegevens.

Op haveibeenpwned.com kan je snel nagaan of jouw gegevens zijn buitgemaakt bij een lek. De gratis website werd opgericht door Troy Hunt, regionaal directeur bij Microsoft. Hunt wilde met zijn website een portaal bieden dat handig is voor iedereen om te ontdekken of zijn of haar informatie zomaar te grabbel ligt en de man slaagt daar wonderlijk in. De website zelf houdt geen persoonlijke informatie bij. De enige info waar Hunt mee aan de slag gaat is een up-to-date tabel met daarin mailadressen en het lek waarbij ze werden buitgemaakt.

Wie wil kan zijn mailadres achterlaten, waarna het in een database wordt opgeslagen. Ben je dan het slachtoffer van een massief lek in de toekomst, dan stuurt de site je automatisch een mailtje met een waarschuwing.