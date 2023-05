Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Linux installeren is niet erg moeilijk: je start je pc op met een installatie-usb als bootmedium en je drukt een aantal keren op OK. Wie afwijkt van de standaardinstallatie heeft echter een veel robuuster en veiliger besturingssysteem op zijn computer staan. Al wat je daarvoor moet doen is de /home-folder op een aparte partitie zetten.

Wie een versie van Linux wil installeren kiest best eerst een versie die er goed werkbaar uitziet. Die keuze zal voor iedereen anders liggen. Deze workshop toont hoe je Pop_OS! kan installeren. Pop_OS! is een gemodificeerde versie van Ubuntu. Wie een andere Ubuntu-versie wenst te installeren kan dus grotendeels meevolgen.

Stap 1: Linux downloaden

Allereerst is het belangrijk om de juiste Linux-versie te downloaden. Daarvoor ga je best rechtstreeks naar de site van de aanbieder – in ons geval is dat ‘pop.system76.com’. Daar download je best niet de allerlaatste versie, maar een iets oudere LTS-versie van het OS. Bij de download krijg je meteen een SHA256-checksum aangeboden om de bestandsintegriteit te verifiëren. Dat kan door de opdrachtprompt te openen en `CertUtil -hashfile Downloads\BESTANDSNAAM.iso SHA256` in te tikken. Het antwoord zou identiek moeten zijn aan de checksum op de downloadpagina.

Stap 2: installatie-usb maken

Voor deze stap heb je een usb-stickje nodig van 8 GB. Daarnaast installeer je een programma om de .iso naar de usb te flashen zoals balenaEtcher. Steek eerst de usb-stick in de computer en open daarna Etcher. Via de knop Flash from file navigeer je naar het .iso-bestand dat je zonet hebt gedownload. Controleer daarna of de juiste schijf geselecteerd staat en druk op ‘flash’. Wanneer dit proces rond is laat je de usb in het systeem zitten en sluit je de computer af.

Met dit programma maak je een Linux-usb.

Stap 3: opstarten van USB

Start je pc opnieuw op en druk herhaaldelijk op ‘delete’, F1, F2, F10 of F12 om in het BIOS of de UEFI van je apparaat te geraken. Welke knop je moet indrukken is afhankelijk van het toestel. Eenmaal je in het BIOS bent aangekomen, ga je op zoek naar de boot-opties. Om te beginnen schakel je Secure Boot uit, anders zal je Pop_OS! niet kunnen installeren. Ergens anders staat een optie om het bootmedium te wijzigen. In dit rijtje met opties sleep je de usb-stick naar de eerste plek. Hoe dit precies in zijn werking gaat verschilt van moederbord tot moederbord – het kan dus zijn dat je even moet zoeken.

Stap 4: schijfpartities maken

Eenmaal de pc opnieuw is opgestart, krijg je een welkomvenster te zien. Hier selecteer je de gewenste taal en toetsenbordindeling. Vervolgens kies je voor de “geavanceerde” installatie. In het scherm daarna kan je de schijf partitioneren en bepalen welke partities Linux mag gebruiken. Hiervoor begin je best van een volledig schone lei door bestaande partities te verwijderen en er nieuwe aan te maken. Je hebt volgende partities nodig:

Een bootpartitie van minstens 1 GB

Een rootpartitie waarop je Linux en software installeert, zo groot als je zelf wil

Een swap-partitie, even groot als het RAM-geheugen + 2 GB extra

Een /home-partitie voor al je bestanden, zo groot als je wil

Verdeel je harde schijf in partities als volgt.

Nadat je de schijf gepartitioneerd hebt, kan je ze aanduiden voor gebruik in Linux. Dit doe je door in de balk op de juiste partitie te drukken en de juiste eigenschappen te selecteren. Hierna kan je op de knop “wis en installeer” duwen om Pop_OS! te installeren.