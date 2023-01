Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Linuxgebruikers zijn ongetwijfeld gekend met de command-line-interface (CLI). In meeste linuxdistributies is hier de zogenaamde ‘Bourne Again Shell’ aan het werk, al zijn er aantrekkelijker alternatieven voor wie vaak de CLI gebruikt. De CLI wordt door veel gebruikers ervaren als een relict van vergane tijden. Tegenwoordig maakt iedereen gebruik van de grafische gebruikersomgeving (GUI). Toch? Vanuit de CLI zijn er echter veel dingen mogelijk die in een grafische omgeving niet lukken, zoals bestanden verplaatsen en hernoemen in bulk. Bovendien wordt de shell gebruikt door het besturingssysteem van je machine om allerlei scripts te runnen. Dat CLI’s en shells nooit helemaal weggeweest zijn, wordt bewezen door Apple. In 2020 stapten zij voor MacOS nog over van de Bourne Again Shell (Bash) naar de Z Shell (Zsh). Zsh vormt een uitbreiding op Bash en introduceert heel wat extra functies waardoor het haast vanzelfsprekend lijkt om over te stappen. Wij leggen je uit hoe je van Bash naar Wsh op jouw computer met Arch- of Ubuntu-based linux.

Dit menu krijg je te zien als Zsh voor de eerste keer opstart.

Stap 1: installeer Zsh

Om ZSH te installeren zijn er meerdere manieren waarop je te werk kan gaan. Wellicht is de meest makkelijke manier om de software te installeren via jouw pakketmanager naar keuze. Voor Linux-distributies die op Ubuntu gebaseerd zijn, is het meest gangbare commando daarvoor `sudo apt get Zsh`. In het geval dat `apt` niet geïnstalleerd is, volstaat het om `apt-get` aan te roepen. Voor Arch- en Manjarogebruikers luidt het commando `pacman -S Zsh`. Je kan ook Zsh installeren vanuit een GUI of de software opbouwen vanaf de broncode. De pakketmanager is echter de makkelijkste methode.

Stap 2: verifieer de installatie

Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat Zsh correct werd geïnstalleerd. Om er zeker van te zijn dat alles goed verliep, kan je gewoon het versienummer bij Zsh opvragen. Dat doe je met het commando `Zsh –version`. Als de output een versienummer weergeeft, kan je naar de volgende stap gaan.

Stap 3: stel ZSH in als standaard shell

Vanaf nu is het mogelijk om Zsh als shell te gebruiken. Daarvoor open je een commandovenster en typ je `Zsh` en duw je op enter. Op die manier wordt Zsh geactiveerd. De volgende keer dat je een commandovenster opent, start dat echter wel gewoon weer met de Bash-shell. Om ervoor te zorgen dat nieuwe vensters automatisch met Zsh openen, gebruik je volgend commando: `chsh -s $(which Zsh)`. Na het opnieuw inloggen zal de shell veranderd zijn voor de gebruikersaccount die in gebruik was. Testen of dit goed gelukt is, kan je met het commando `echo $SHELL`. Als alles goed is, retourneert het commandovenster met `/bin/zsh`.

Stap 4: Oh My Zsh & .Zshrc

De eerste keer dat Zsh opstart, komt er een menu tevoorschijn. Door op de 2-toets van het toetsenbord te duwen, kan je ‘.zshrc’ aanmaken en vullen met standaardvoorkeuren. Later kan je deze voorkeuren zelf aanpassen, het bestand komt in de /home-folder terecht. Na het installeren van Zsh, is het aangeraden om ook Oh My Zsh te installeren. Oh My Zsh wordt gebouwd door de Zsh-community en zit boordevol thema’s en handige plug-ins. Op die manier valt deze shell helemaal te personaliseren. Installeren kan via de website ohmyz.sh, waar ook meer informatie te vinden is over thema’s en plug-ins voor onder andere autocompletie, git, Node.JS en python.

Er zijn erg veel thema’s en plug-ins beschikbaar voor Zsh.