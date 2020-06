Voorkom dat je kinderen de verkeerde applicaties openen wanneer ze met je tablet spelen dankzij Samsung Kids Mode.

Geef jij je smartphone of tablet ook wel eens aan je kinderen om ze te entertainen? Met een leuk spelletje zijn kinderen al snel even zoet. Maar de jonge generaties van vandaag zijn geboren digibeten. Je moet je kinderen maar even uit het oog verliezen, of ze hebben per ongeluk je foto’s verwijderd, of online een product gekocht.

Om ouders in staat te stellen om met een gerust hart elektronische apparaten aan hun kinderen toe te vertrouwen, lanceerde Samsung recent Samsung Kids Mode. Met die speciale Kids Mode van Samsung kunnen ouders hun tablet omvormen tot een leuke én veilige omgeving voor hun kinderen. Hoe dat precies werkt, daar gaan we dit artikel verder op in.

Wat is het?

Samsung Kids Mode is een applicatie ontwikkeld door Samsung voor kinderen tot 7 jaar. Ben je op zoek naar Android-apps voor een andere leeftijdscategorie? Kijk eens op jufjannie.nl. De applicatie is compatibel voor Galaxy-tablets en -smartphones. Via Kids Mode kan je een digitale wereld creëren die je kinderen naar hartenlust kunnen ontdekken. Samsung ontwikkelde een nieuwe interface voor deze applicatie om die zo kindvriendelijk mogelijk te maken. Welke applicaties of functies je wil toevoegen aan Kids Mode, dat bepaal je als ouder helemaal zelf. Zo voorkom je dat je kinderen kunnen doorswipen zaken die alleen voor jouzelf zijn.

Controle voor ouders, fun voor kinderen

Het trefwoord dat Samsung Kids Mode samenvat is ‘controle’. Je kan als ouder gerust je tablet of smartphone aan je kinderen geven zonder ze voortdurend in de gaten te moeten houden. Samsung stelt je voldoende tools ter beschikking om het toestelgebruik te bepalen. Je kent de applicatie enkele functies en apps toe die je kinderen mogen gebruiken als ze met de Kids Mode spelen. Wil je bijvoorbeeld niet dat ze naar Facebook gaan of toegang krijgen tot je contacten, dan stel je dit eenvoudig in.

De ervaring leert: alles wat niet is afgeschermd, wordt door kinderen ontdekt. Voor je het weet zijn je profielfoto’s aangepast, ben je een aantal apps kwijt en zijn ook bookmarks als huugegames.com en gratisgokken.nl ontdekt. Leuke spelletjes voor volwassenen, maar niet voor je kinderen. Ga vooraf je apparaat dus even goed door om alle functies en apps te blokkeren waar je kids niet welkom zijn.

Kids Mode biedt meer mogelijkheden dan enkel het blokkeren van bepaalde apps. Naast applicaties kan je ook bepalen welke contacten en media je kinderen wel of niet mogen bekijken. Om te voorkomen dat kinderen heel de dag verspelen met je tablet stel je een tijdslimiet in die, eens ze verstreken is, alle applicaties die je aan Kids Mode hebt toegevoegd blokkeert. De omgeving beveilig je met een pincode zodat je kinderen nooit Kids Mode per ongeluk kunnen verlaten.

Afbeelding: Samsung

Kinderen zullen eveneens dol zijn op Kids Mode. Samsung ontwikkelde een omgeving die de creativiteit van kinderen al spelend stimuleert. Ze worden begroet door de vier mascottes Crocro, Cooki, Lisa en Bobby. Ze dagen je kinderen uit met leuke en uitdagende spelletjes (waarvan veel bovendien gratis te verkrijgen zijn). De app is heel eenvoudig in gebruik, dus je kinderen zullen hier wel mee overweg kunnen.

Afbeelding: Samsung

Hoe Kids Mode installeren?

Als eerste stap moet je Samsung Kids Mode downloaden via de Galaxy Store. De app is gratis. Eens ze geïnstalleerd is, zal ze worden toegevoegd aan het Quick Panel, dat je opent door je scherm naar beneden te swipen. De eerste keer dat je Kids Mode opent, zal je je pincode moeten instellen. Als je vergrendelingsmethode hebt ingesteld zoals een vingerafdruk, kan je hier ook Kids Mode mee activeren en deactiveren. Het laatste wat je moet doen is de instellingen voor ouderlijk toezicht aanpassen. Daarna is het aan je kinderen om de omgeving van Kids Mode te ontdekken!