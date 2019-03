We maakten de tiende aflevering van TechPod extra speciaal. We nodigden namelijk security evangelist Eddy Willems van G Data uit. Hij vertelt ons onder andere hoe zijn technisch niet onderlegde vrouw in amper 17 minuten een Glock kon kopen op het Dark Web.

Episode 10 is nu gratis te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify, TuneIn of via de website.