Deze week konden we kennismaken met een hele hoop nieuwigheden. Apple heeft zijn hardwaresegment uitgebreid met de introductie van nieuwe iPads en de tweede generatie AirPods. Google legde de focus dan weer op software en kondigde de cross-platform gamestreamingservice Stadia aan. Voor ieder wat wils in deze episode van TechPod!

Alle onderwerpen vind je hier terug:

Episode 9 is nu gratis te beluisteren op onder andere iTunes, Spotify, TuneIn of via de website.