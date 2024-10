Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang elke week het beste van Clickx in je mailbox. E-mailadres

Heeft het smart-tv-systeem van je televisie zijn beste tijd wel gehad? Met streamingsticks zoals de Google Chromecast kan je de tv nieuw leven inblazen. Dit zijn onze favorieten én de nodige aandachtspunten. Slimme televisies worden niet oneindig ondersteund. LG belooft bijvoorbeeld zijn televisies minstens twee jaar lang te voorzien van software-updates. Die termijn begint te lopen vanaf het moment van introductie, niet vanaf het moment dat jij de software in gebruik neemt. Nieuwere webOS-televisies lijken langer te worden ondersteund, tot wel vijf jaar. Tizen-televisies van Samsung houden het eveneens bij vijf jaar. Andere fabrikanten, waaronder Sony, geven geen exacte updatetermijn voor hun televisies.

Hoe je het ook wendt of keert: de ondersteuning zal een keer stoppen. Wanneer dit gebeurt, zal je na verloop van tijd merken dat apps er de brui aan geven. Netflix stopt bijvoorbeeld vrij regelmatig met het ondersteunen van oudere televisies en dat geldt net zo goed voor andere apps en streamingdiensten. Toch hoeft dit niet te betekenen dat je televisie aan vervanging toe is. Televisies gaan met gemak zes tot tien jaar mee, afhankelijk van hoe vaak je ze gebruikt. Afscheid nemen is dan ook niet nodig: met een streamingstick of -box maak je de smart-tv weer ‘slim’. En dat hoeft niet eens gek veel te kosten.

Passend bij je noden

Het is raadzaam om niet zomaar de eerste de beste (goedkope) streamingstick aan te schaffen. Je wilt immers dat de streamingstick of -box aan je wensen voldoet. Neem bijvoorbeeld de resolutie van je televisie. In het betaalbare segment kom je veel sticks tegen met een maximale resolutie van HD of Full HD. Hoewel dat ideaal is voor oudere HD- of Full HD-televisies, is dat niet wat je wilt voor een nieuwere 4K-tv. Ook op het gebied van ondersteuning voor HDR en de bijbehorende standaarden wordt vaak bezuinigd op goedkope modellen. Soms kunnen ze wel HDR-video’s afspelen, maar alleen als het gaat om HDR10- of HLG-normen. Naast deze formaten gebruiken streamingsdiensten zoals Amazon Prime Video, Disney+ en Netflix ook Dolby Vision en HDR10+. Als je stick deze niet ondersteunt, kan je bepaalde films en series niet in HDR streamen. Wederom: dat maakt niet zoveel uit voor een oudere tv zonder HDR, maar op televisies met HDR wil je daar ook van kunnen genieten. Ook als ze al wat ouder zijn. Het merk van je smartphone kan eveneens bepalend zijn voor welke streamingstick of -box je moet kopen. Om op onze aanraders vooruit te lopen: de Apple TV 4K (2022) werkt niet samen met Android-telefoons. Content ‘casten’ naar de streamingbox vanaf je Android-telefoon is dus niet mogelijk. Voor iPhones geldt overigens dat zij wel gebruik kunnen maken van het Cast-protocol om content naar een Chromecast te sturen. Casten betekent dat je draadloos content van de apps op je telefoon naar de tv stuurt. Vrijwel alle apps waarin je video’s kan bekijken, ondersteunen dit protocol. Dat geldt voor apps als Disney+ en Netflix, maar bijvoorbeeld ook voor VRT Max en GoPlay.

De Apple TV 4K koop je eigenlijk alleen als je al een iPhone (of iPad) bezit.

Veiligheidsrisico’s

Bij het aanschaffen van een streamingstick of -box is het ook belangrijk om op de merknaam te letten. Niet omdat Apple of Google per se de beste streamingsticks maken, maar vanwege bekende veiligheidsrisico’s. Er verschijnt met enige regelmaat nieuws over gevaarlijke streamingsticks en -boxen die via Amazon en andere retailers worden verkocht. Op die randapparatuur draait dan malware die je gegevens probeert te stelen. Daarnaast kan de malware je netwerk misbruiken voor illegale activiteiten. Dat risico speelt eigenlijk alleen bij de apparaten van onbekende merken: van die merken heb je immers geen idee wie de software heeft ontwikkeld. Ook is de herkomst vaak onduidelijk. Het lijkt in veel gevallen ook te gaan om dezelfde Android TV-boxen, maar dan met een ander logo. Wat ook meeweegt, is dat je geen zekerheid hebt over software-updates. Worden die nog wel uitgerold of blijven ernstige bugs onopgelost? Ook dat probleem hoef je niet te ervaren met een streamingstick van de grote spelers. Deze merken kunnen we je van harte aanbevelen: Amazon (Fire), Apple, Google, Nokia, Nvidia, Roku en Xiaomi.

De beste streamingsticks- en boxen om je tv smart te maken

Google TV Streamer

De Google TV Streamer is de langverwachte opvolger van de populaire Google Chromecast met Google TV. In plaats van een compacte dongle die je achter de tv plaatst is dit een volwaardige streamingbox die je op je tv-meubel zet. Dit maakt hem vergelijkbaar met apparaten zoals de Apple TV 4K of de streamingboxen van Nokia. Een opvallende verbetering is de opslagcapaciteit: de Google TV Streamer biedt maar liefst 32 GB, een flinke upgrade ten opzichte van de 8 GB van de Chromecast met Google TV. Ook het werkgeheugen is uitgebreid naar 4 GB RAM, en de processor is 22 procent sneller, wat resulteert in kortere laadtijden voor apps. In vergelijking met een dongle biedt de streamingbox meer aansluitmogelijkheden, zoals ethernet-, HDMI- en stroompoorten. Draadloos streamen via wifi is natuurlijk ook mogelijk. Bovendien functioneert de box als smarthomehub, dankzij de ingebouwde Thread-radio, waarmee je Matter-apparaten kunt aansturen.

Adviesprijs: vanaf 119 euro – www.google.com

Eigenschappen: Google TV, HD met HDR10, HDR10+ en HLG, 4K met Dolby Vision, HDR10, HDR10+ en HLG, 32 GB opslag, 4 GB RAM, HD of 4K.

Nvidia Shield TV Pro

Bij Nvidia heb je ook keuze uit twee varianten: de Shield TV en Shield TV Pro. Deze modellen zijn al wat ouder en werden in 2019 geïntroduceerd. Los daarvan zouden we altijd voor het Shield TV Pro-model kiezen. Dat is aanzienlijk krachtiger en beschikt over meer werkgeheugen. Met het oog op de toekomst is dat zeker een vereiste: tv-apps vereisen immers steeds meer RAM. De Shield TV Pro beschikt ook over usb-a-poorten (2x) en een ethernet-aansluiting. Deze ontbreken op de goedkopere Shield. In vergelijking met de Chromecast is de Shield TV Pro ook krachtiger. Hierdoor kan je de streamingbox zelfs gebruiken om te gamen. Het verschil in bouwkwaliteit valt eveneens meteen op, maar dat is ook terug te zien in de prijs.

Adviesprijs: vanaf 160 euro – www.nvidia.com

Eigenschappen: Android TV (Google), ondersteunt Dolby Vision, HDR10 en Dolby Atmos (audio), 8 GB opslag (TV) of 16 GB (TV Pro), tot 4K-resolutie.

Apple TV 4K

Apple doet het op zijn eigen manier met de TV 4K. De streamingbox is ontzettend krachtig en sluit perfect aan op het Apple-ecosysteem. Alle bekende streamingapps zijn aanwezig en met een iPhone kan je er ook naar casten, zij het via AirPlay. Bovendien werkt de streamingbox als smarthomehub voor Apple HomeKit-apparaten. Een klein nadeel van de box is dat hij relatief groot is. Googles Chromecast verdwijnt achter de televisie, maar dat is niet het geval met dit exemplaar. Uniek is ook dat de Apple TV 4K elk jaar wordt geüpgraded: er verschijnt immers elk jaar een update voor tvOS. Sinds vorig jaar kan je bijvoorbeeld facetimen via de streamingbox. Dit zijn handige opties als het Apple-ecosysteem je al bekend is. Anders zijn de eerdergenoemde opties meer van toepassing.

Adviesprijs: vanaf 169 euro – www.apple.com

Eigenschappen: tvOS (Apple), ondersteunt Dolby Vision, HDR10+ en Dolby Atmos (audio), 64 GB opslag, tot 4K-resolutie.