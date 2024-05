Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Of je nu een groot of klein gazon hebt: een robotmaaier is een handig hulpje voor in je tuin. Zo wordt het immers veel gemakkelijker om je gras op de gewenste hoogte te houden en voorkom je dat onkruid begint te woekeren. De meeste robotmaaiers zijn nog steeds geen kleine investering, maar ze besparen je wel een hele hoop werk. Met een robotmaaier hoef je voor jezelf geen tijd meer in te plannen om zelf achter een grasmaaier aan te lopen. Je geeft de maaier gewoon een seintje via een app (of in sommige gevallen zelfs via stembediening) wanneer het gras weer wat te lang dreigt te worden of je stelt een vast programma in, waardoor de maaier gewoon regelmatig zijn ding zal doen en je grasveld er altijd mooi bij ligt. De meeste van de robotmaaiers die je in deze koopgids zal aantreffen beschikken over een app, waardoor het instellen van programma’s, zones en routes eenvoudig wordt en je niet altijd naar het apparaat toe moet lopen om het handmatig in te stellen. Bij een aantal van deze maaiers krijg je ook toegang tot allerlei optionele accessoires om het maaiproces nog beter te laten verlopen of simpeler te maken.

Waar moet je rekening mee houden?

Waar moet je dan eigenlijk op letten als je op zoek bent naar een robotmaaier voor je gazon? Ten eerste moet je rekening houden met de oppervlakte van je grasveld. Als het een redelijk klein gazon is, dan zullen de meeste maaiers daar geen probleem mee hebben, maar veel van de ‘goedkopere’ modellen zijn niet geschikt voor een tuin van bijvoorbeeld 2.000 m². Daarvoor zal je waarschijnlijk een grotere investering moeten doen. Daarnaast zijn de meest simpele robotmaaiers misschien ook niet heel handig als er in je tuin veel obstakels zijn. Denk daarbij aan kruisende paden, bloemperken, een vijvertje of fontein. Om die obstakels zo goed mogelijk te kunnen vermijden en ervoor te zorgen dat je zelf zo min mogelijk tussenbeide moet komen, kan je het beste kiezen voor een maaier met extra sensoren. Over het algemeen zijn de minder krachtige modellen (met kleinere batterijen) ook relatief stil, dus die kan je eventueel zelfs ’s nachts nog wel eens een rondje laten rijden, maar bij de krachtigere modellen kan dit wel voor geluidsoverlast zorgen. Afhankelijk van hoe je grasveld eruitziet, zijn sommige maaiers ook meer geschikt om bijvoorbeeld dunne stroken gras (goed) te maaien, terwijl anderen zich er niet aan zullen wagen als er niet genoeg ruimte is aan alle kanten. Als laatste is het goed om te weten dat je voor veel modellen een grensdraad zal moeten neerleggen, zodat de robotmaaiers weten waar ze moeten stoppen en gemakkelijker hun oplaadstation kunnen terugvinden. Een aantal van de maaiers in deze koopgids kunnen echter gebruikmaken van virtuele grenzen die je via een app instelt en hebben sensoren waarmee ze de grenzen in de gaten kunnen houden. Bij die modellen vermijd je dus ook een mogelijk struikelgevaar in de vorm van een draad om je grasveld heen.

Vaak moet je de grenzen van je gazon aangeven met een fysieke grensdraad of virtueel via een app.

Wat voor slimme functies heb je nodig?

Over het algemeen zal je merken dat hoe meer geld je neerlegt voor een robotmaaier, hoe meer slimme functies je erbij krijgt. Dit begint bij een app op je smartphone voor het besturen en instellen van de maaier. Sommige modellen kunnen het grasveld ook zodanig in beeld brengen dat ze vervolgens zo efficiënt mogelijk tewerk gaan. Daarnaast kan je bij sommige modellen het totale oppervlak in verschillende zones verdelen, zodat je verschillende zones bijvoorbeeld op verschillende momenten kan laten bijwerken. Wat ook erg handig is bij robotmaaiers, is wanneer ze elke keer een net iets andere (maar toch efficiënte) route nemen, zodat je geen lelijke sporen in je gras krijgt. Daarnaast zijn obstakel- en regensensoren ook handige toevoegingen, zodat je zo min mogelijk last krijgt van onderbrekingen en de maaier ook weet wanneer hij beter even kan stoppen. De slimste robotmaaiers kunnen hun programma ook automatisch aanpassen op de groeisnelheid van je gras, het huidige seizoen en de grassoort. Een aantal van de wat duurdere modellen beschikken ook over anti-diefstalfuncties, wat ook wel fijn is bij zo’n grote investering. We zetten een aantal interessante modellen op een rij.

De beste robotmaaiers in 2024

Gardena Sileno City 250

De Gardena Sileno City 250 is een uitstekende robotmaaier voor grasvelden met een wat kleiner oppervlak van maximaal 250 m². De maaier zelf is ook relatief compact en flexibel, waardoor ook de smallere stroken gras niet gauw een probleem zullen zijn. Hij kan hellingen tot 35 procent aan en werkt in principe onder alle weersomstandigheden. Als je dat wil kan je helemaal zelf bepalen via de app wanneer hij voor je gaat maaien en als hij klaar is vindt hij automatisch zijn weg terug naar het oplaadstation. Deze robotmaaier blijft ook redelijk stil (57 dB A), dus je zal niet snel met geluidsoverlast te maken hebben. Hij maakt gebruik van een systeem met een grensdraad om het maaigebied te bepalen. Wanneer hij vies is, kan je hem ook heel gemakkelijk gewoon met een tuinslang afspuiten.

Adviesprijs: 879,98 euro

Eigenschappen: oppervlak tot 250 m², maaihoogte van 20-50 mm, 57 dB (A), bijbehorende app, maaitijd van 65 min., oplaadtijd van 75 min., IPX5

Bosch Indego S+ 500

Heb je een wat groter grasoppervlak om te maaien? Dan kom je al gauw uit bij robotmaaiers van meer dan 1.000 euro. De Bosch Indego S+ 500 kan echter wel 500 m² maaien, dus je betaalt onder andere extra voor een groter bereik. Toch wordt hij nog steeds aanzien als een maaier voor in een kleine tuin. Dit apparaat is op afstand te bedienen met een app en kan zelfs geactiveerd worden via spraakbesturing. Daarnaast heeft hij een speciale functie om het gazon mee in kaart te brengen en vervolgens zo efficiënt mogelijk (in parallelle banen) te werk te gaan. Een andere functie zorgt ervoor dat ook de randen van het grasveld net afgewerkt worden. Dit model weet zich ook nog door redelijk dunne doorgangen te wurmen en maakt ook gebruik van een grensdraad. Hij kan hellingen van maximaal 27 procent aan en kan maximaal drie verschillende gazongedeeltes in zijn geheugen opslaan.

Adviesprijs: 1.229,95 euro

Eigenschappen: oppervlak tot 500 m², maaihoogte van 30-50 mm, bijbehorende app, maaitijd van 60 min., oplaadtijd van 60 min.

Husqvarna Automower 405X

De Husqvarna Automower 405X is een redelijk luxueuze robotmaaier en dat is dan ook te merken aan zijn prijs. Hij is geschikt voor grasvelden tot 600 m², dus dat is niet veel meer dan bij de Bosch. Hij kan echter ook hellingen aan van 40 procent en maakt met zijn ingebouwde gps een virtuele kaart van je gazon. Je kan deze kaart vervolgens in zones indelen om verschillende zones (via een app) bijvoorbeeld met verschillende instellingen op verschillende tijdstippen te laten maaien. De maaier is voorzien van vorstbescherming en een weertimer die wordt aangepast op basis van de temperatuur en grasgroei. Ook is hier gps-diefstaldetectie aanwezig en kan je de maaien koppelen aan Alexa of Google Assistant voor spraakbesturing. Verder zijn de buiten- en onderkant van het apparaat gemakkelijk schoon te maken met behulp van een tuinslang en gebruikt ook deze maaier een grensdraad.

Adviesprijs: 2.199 euro

Eigenschappen: oppervlak tot 600 m², maaihoogte van 20-50 mm, 62 dB (A), bijbehorende app, maaitijd van 50 min., oplaadtijd van 60 min., IPX5

STIHL RMI 422 iMOW

Voor het maaien van een oppervlak tot 800 m² kan je terecht bij de STIHL RMI 422 iMOW. Volgens STIHL is deze maaier dan ook geschikt voor kleine en middelgrote tuinen. Deze robotmaaier kan hellingen tot 35 procent aan en heeft iets minder slimme snufjes dan de Husqvarna, maar hij is dan ook meer dan 1.000 euro goedkoper. Dit is overigens ook de enige maaier in deze koopgids die geen bijbehorende app heeft. Je zal hem dus moeten instellen via het bedieningspaneel op de maaier zelf. Hij beschikt wel over een robuuste kap die hem moet beschermen tegen obstakels en bij allerlei verschillende weersomstandigheden. Hij heeft daarnaast ook een regensensor en met het interactieve maaiplan kan je zelf de maaitijden per dag instellen. Op die manier doet hij zijn ding alleen tussen de tijden die jij aangeeft.

Adviesprijs: 1.099 euro

Eigenschappen: oppervlak tot 800 m², maaihoogte van 20-60 mm, 52 dB (A), maaitijd van 40 min., IPX4

Worx Landroid L2000 (WR155E)

Voor een groot gazon van maximaal 2.000 m² is de Worx Landroid L2000 een goede optie. Hij heeft een relatief grote accu en snelle lader, plus hij gebruikt zijn slimme AIA-navigatietechnologie, waardoor hij zelfs een groot grasveld nog relatief snel en effectief kan maaien. Als hij ergens fysiek tussen past, kan hij er maaien. Daar heeft hij zelfs geen grensdraad voor nodig, al wordt deze nog wel gebruikt om het maaigebied af te bakenen. De maaibeurten worden automatisch afgesteld op de groeisnelheid van je gras en op dingen zoals de weersomstandigheden, de tijd van het seizoen en je grassoort. Dankzij bluetoothconnectiviteit kan je hem ook verbinden met je smartphone. Hij krijgt daarnaast ook updates via wifi en de onderkant van de maaier kan je met de tuinslang afspoelen.

Adviesprijs: 1.949 euro

Eigenschappen: oppervlak tot 2.000 m², maaihoogte van 30-60 mm, 62 dB, bijbehorende app

EcoFlow BLADE

De EcoFlow BLADE is de eerste robotmaaier in deze koopgids die, met behulp van een prijzig, optioneel accessoire, dingen zoals bladeren en takken op kan vegen. Deze maaier is geschikt voor een maximaal oppervlak van ongeveer 3.000 m² en kan hellingen tot 27 graden aan. Dit is ook de enige robotmaaier in deze koopgids die geen grensdraad nodig heeft, maar in plaats daarvan gewoon met zijn sensoren virtuele grenzen aan kan houden. Met de bijbehorende app kan je deze grenzen instellen, obstakels aangeven en zelfs twee losse grasvelden aan elkaar linken. Met zijn visuele sensoren en LiDAR kan de BLADE ook allerlei soorten obstakels heel gemakkelijk detecteren en vermijden. De maaier is ook voorzien van een antidiefstalsysteem (met 4G, gps en een geïntegreerde eSIM kan je hem overal traceren) en van een regensensor. Ook is hij gemakkelijk af te spoelen met een tuinslang.

Adviesprijs: 2.999 euro

Eigenschappen: oppervlak tot ongeveer 3.000 m², maaihoogte van 20-76 mm, bijbehorende app, maaitijd van 240 min., oplaadtijd van 130 min., IPX5