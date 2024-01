Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Klinkt een beeldscherm en computer in één als muziek in je oren? Dan is dit dé koopgids voor jou. Een all-in-one-pc (AIO) heeft zowel zijn voor- als nadelen. We gaan na of zo’n compacte oplossing iets voor jou zou kunnen zijn. Voor degenen met een kleiner bureau zijn all-in-one’s eigenlijk niet weg te denken. Met een AIO beschik je immers over de rekenkracht van een laptop of desktopcomputer, op het formaat van een reguliere desktopmonitor. Heb je al een monitor? Dan is een AIO misschien niet de beste optie. Staat er nog geen monitor op jouw bureau maar wil je dat wel én moet je nog een vaste pc voor thuis aanschaffen: juist dan komen all-in-one’s om de hoek kijken. Of all-in-one’s ook geschikt zijn voor jouw situatie? Dat bekijken we even.

Minder rekenkracht

Een beperking van veel all-in-one’s is de geboden rekenkracht. Ze maken vaak gebruik van laptopprocessoren en kunnen daardoor niet concurreren met de minder efficiënte, maar vooral ook krachtigere desktopprocessoren. Dat maakt AIO’s in de basis vooral minder geschikt voor degenen die (grafisch) zware applicaties draaien. Uiteraard is dat wel steeds afhankelijk van de specifieke uitvoering. Er zijn immers ook AIO’s mét krachtigere processoren, een krachtige GPU én een behoorlijke hoeveelheid RAM. Zulke systemen zijn echter in de minderheid. Wel zijn de iMac-systemen van Apple met de Apple Silicon-chips krachtiger dan vaak wordt gedacht; ook voor grafische taken. Zoek dus zeker naar benchmarks van een systeem vooraleer je conclusies trekt.

Apples iMac van weleer is de grondlegger van het AIO-segment.

Schermkeuze

Hoe belangrijk de hardware in het systeem ook mag zijn: uiteindelijk kijk je dagelijks tegen het scherm aan. Steeds als je naar AIO’s kijkt, weeg je daarom best mee hoe groot het display moet zijn. Vergeet bovendien niet te bekijken of het scherm in hoogte verstelbaar is, mocht je daar veel waarde aan hechten en hoe kleurecht het is. Wil je een extra monitor aansluiten? Dat gaat niet met iedere AIO. Ook goed om te weten: het aanbod van dit type pc met zeer goede schermen (kleurecht en met een hoge helderheid) is vrij beperkt. Steeds als je extra eisen stelt, neemt het aanbod af, terwijl het prijskaartje heimelijk groot wordt.

Stroomaansluiting

Een probleem dat veel AIO’s met elkaar delen is de stroomaansluiting. Omdat de pc ingebakken zit in de monitor, blijft er geen ruimte over voor een ingebouwde voeding. De voeding steken ze daarom in een losse, meegeleverde lader. Naast dat dit blok er meestal niet bepaald netjes oogt, ligt het ook nog eens in de weg. Hoewel het voor ons niet per se een dealbreaker zou zijn, kunnen we enkel voor onszelf spreken.

Ingebouwde extra’s

Waar je ook op moet letten bij AIO-systemen zijn de ingebouwde extra’s. Is de webcam bijvoorbeeld scherp genoeg en zijn de microfoons geschikt voor jouw omgeving. Zeker als je de AIO al eens gebruikt in een drukke ruimte, wil je natuurlijk dat de microfoons achtergrondgeluid kunnen onderdrukken. Daarnaast merken we op dat speakers in all-in-one-systemen meestal niet al te veel voorstellen. Wil je de pc gebruiken als primaire speaker op je bureau? Ga dan zeker op zoek naar reviews die iets zeggen over de speakers van de computer.

Apple iMac 24” (M1)

Apples iMac is niet weg te denken uit de geschiedenis. Het blijft ook nu een van de populairste AIO-systemen. Het prijskaartje van de iMac (M1) maakt dat hij echter niet voor iedereen toegankelijk is. Bovendien mist hij een basic functie van moderne schermen: hij kan niet in hoogte worden versteld. Wel kan je de iMac (M1) bestellen met een geïntegreerde VESA-adapter, waardoor je hem op eender welke monitorarm kan monteren. Wat de iMac verder te bieden heeft? Uiteraard krijg je het iconische iMac-ontwerp, verkrijgbaar in diverse kleuropties. Verder is het systeem uitgerust met een webcam (inclusief Apples Center Stage-technologie), microfoons én de beste speakers die je waarschijnlijk gaat tegenkomen op een AIO. Is het ook de snelste AIO? Dat zeker niet. De M1-chipset begint aardig op leeftijd te raken. Voor mail- en kantoorwerk is de computer wel meer dan snel genoeg.

Adviesprijs: 1.569 euro – www.apple.com

Eigenschappen: 24-inchscherm (4K), Apple Silicon M1-chip, 8 GB RAM (tot 16 GB), 256 GB opslag (tot 2 TB), Thunderbolt 4-output.

HP Envy 34 AIO

Wil je het beste dat een Windows-AIO te bieden heeft? Daarvoor kijk je best naar de Envy 34 van HP. Qua prijs is de Envy 34 nog een pak duurder dan de iMac, maar daar krijg je ook wel een hoop voor terug. De computer heeft bijvoorbeeld een veel groter scherm (34” t.o.v. 24”) en veel snellere hardware, inclusief een grafische kaart voor de zwaardere grafische taken. Verwacht geen AAA-titels te spelen op de Envy 34. Lichtere games moet de pc echter moeiteloos kunnen draaien en videobewerking moet ook vlotter verlopen door de GPU. Leuk detail van de Envy is dat de meegeleverde webcam magnetisch gemonteerd wordt op de AIO en je hem hierdoor op allerlei plekken kan vastzetten. Verwacht op het vlak van speakers weinig verrassends van de Envy: met een vermogen van 2 watt zijn het eerder veredelde smartphonespeakers. Oh, en je kan deze AIO gewoon in hoogte verstellen.

Adviesprijs: 2.499 euro – www.hp.com

Eigenschappen: 34-inchscherm (4K), Intel Core i7-12700 (desktopprocessor), RTX 3060 GPU, 32 GB RAM, 2 TB opslag, Thunderbolt, HDMI en DisplayPort-out.

Lenovo ThinkCentre M70a (G3)

Laat de ‘G3’ gerust voor wat het is: het is goed mogelijk dat Lenovo, tegen de tijd dat je dit leest, een nieuwe versie van de ThinkCentre M70a heeft uitgebracht. Behalve de componenten blijft het concept steeds gelijk: een degelijke AIO, die in hoogte verstelbaar is en vlotte hardware biedt. Je kan het pakketje bovendien zelf samenstellen. Is het budget wat groter? Dan kan je een vlottere CPU en meer RAM of opslag selecteren. Ook het basispakket met 16 GB RAM en 512 GB opslag stelt niet teleur. Met 21,5 inch is het scherm wel relatief klein. Wil je een groter scherm? Kies dan voor de M90a, die met een 23,8-inchscherm geleverd wordt. Onderhuids zijn beide modellen verder wel grotendeels gelijk (de M90a Pro is wel fors duurder, dus let steeds goed op welk model je selecteert in de webshop).

Adviesprijs: 1.140 euro – www.lenovo.com

Eigenschappen: 21,5-inchscherm (Full HD, touch), Intel Core i5-12400 (desktopprocessor), 16 GB RAM, 512 GB opslag, HDMI en DisplayPort-out, HDMI-in.

Dell Inspiron 24

Dell, HP en Lenovo hebben allemaal één ding gemeen: ze bieden smaakloze AIO’s aan in het budgetsegment. Welk model je kiest hangt in het instapsegment vooral af van het prijskaartje én persoonlijke (merk)voorkeur. In hoogte verstelbare monitoren hoef je eigenlijk niet te verwachten. Ook moet je het in deze prijsklasse stellen zonder extra GPU voor games en grafische bewerking. Vlotte CPU’s zijn eveneens afwezig. De Inspiron 24 van Dell is een goed voorbeeld van de invulling van een basic AIO. Met een AMD Ryzen 5- of Intel Core i5-laptopprocessor is hij snel genoeg voor basistaken (e-mail, browsen, office), maar verwacht weinig spetterends van de webcam, de speakers en het scherm. Kortom: wie een AIO voor rond de 700 euro zoekt, moet niet op al te veel luxe rekenen.

Adviesprijs: 699 euro – www.dell.com

Eigenschappen: 24-inchscherm (Full HD), Ryzen 5 7530U (geïntegreerde GPU), 16 GB RAM, 512 GB opslag, HDMI-output.